Apple lanza Final Cut Camera 2.0 con las novedades del iPhone 17

25 septiembre, 20251 Mins read

Apple ya ha lanzado la versión 2.0 de su aplicación Final Cut Camera para el iPhone, con soporte para nuevas características en la línea iPhone 17 y iPhone Air.

Final Cut Camera 2.0 admite grabación de vídeo ProRes RAW y bloqueo general en el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, y ofrece nuevos ajustes manuales para la cámara frontal con Enfoque centrado en los modelos de iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone Air.

Estas son las notas de lanzamiento de Apple para Final Cut Camera 2.0:

Final Cut Camera 2.0 incluye las siguientes características y mejoras:
• Captura ProRes RAW para una resolución de fotograma completo y un rendimiento de edición increíble. *
• Graba en un alto rango dinámico y una gama de colores aún más amplia con Apple Log 2 en ProRes o HEVC. *
• Habilita fácilmente las opciones de código de tiempo, incluida la hora del día, la ejecución de registro o el código de tiempo externo para una identificación precisa del metraje. (Requiere iOS 26).
• Bloquea múltiples fuentes de vídeo con una alineación precisa de fotogramas utilizando un generador de sincronización compatible. *
• Cambia rápidamente al teleobjetivo de 200 mm (8x) para capturar la toma perfecta. *
• Ajusta dinámicamente la orientación del vídeo a vertical u horizontal con la cámara frontal, independientemente de cómo sostengas el iPhone. *

*Requiere modelos de iPhone compatibles.

