La BBC compra las tres primeras temporadas de «Ciclos» a Apple TV+

La aclamada comedia de situación de Apple TV+ «Ciclos», protagonizada por Rafe Spall y Esther Smith, ha sido adquirida por la BBC, marcando un movimiento significativo para la serie.

El programa, que sigue el viaje de una pareja que navega por los desafíos de la adopción, ha recibido elogios por su mezcla de humor y profundidad emocional.

Este acuerdo llevará las tres primeras temporadas de la serie británica, creada por Andy Wolton, a las audiencias de la BBC, ampliando su alcance más allá de la plataforma de transmisión.

La adquisición subraya la creciente colaboración entre los servicios de streaming y las emisoras tradicionales, lo que permite «Ciclos» conectarse con los espectadores de todo el Reino Unido.

Solo con la audiencia de la BBC ya puede garantizarse las renovaciones automáticas de una de las series más adorables e íntimas que hay en la televisión. No pretende ser humorística, sino optimista y en su bienestar te lleva a un sitio feliz donde acabas sonriendo… invariablemente.

Si no la has visto, te estás perdiendo un auténtico «Encuentro» familiar.

Faq-Mac: Si Apple empieza a comercializar su fondo de series sacándolas a canales en abierto, no solo puede generar un efecto bumerán de gente que se suscribe para no tener que esperar sino que los ingresos adicionales pueden ser bastante significativos, porque tiene muchas (casi todas) series de gran calidad, rellenas de caras conocidas.