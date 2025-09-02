‘Hitman World of Assassination’ se infiltra en iPhone y iPad

En Hitman World of Assassination, los jugadores asumen el papel del Agente 47, un hábil asesino que completa contratos en lugares variados y reconocibles. Los jugadores tienen la tarea de completar misiones en un entorno de sandbox, y el juego cuenta con todas las ubicaciones disponibles en el lanzamiento.

Este juego de la serie Hitman ha sido rediseñado para controles táctiles. Esto incluye botones sensibles al contexto que se adaptarán dinámicamente a lo que hay en la pantalla.

El soporte del controlador también está disponible para los jugadores que prefieren entradas físicas. Según los desarrolladores, el juego es compatible con todos los controladores compatibles de terceros.

El juego es compatible con los modelos de iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Pro, iPad Air con chip M1 o posterior, y iPad mini con A17 Pro. Los dispositivos deberán ejecutar iOS 18.0 o iPadOS 18 o posterior.

Hitman World of Assassination está disponible en la App Store y tiene un precio de 79,99 € para el juego completo. Los jugadores que no estén listos para hacer ese compromiso también pueden comprar ampliaciones individuales por 5,99 €.