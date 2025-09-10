Apple patenta la posibilidad de echar drones de tus terrenos

Apple tiene una patente para «revocación de autorización para vehículos aéreos no tripulados». Parece implicar la capacidad de evitar que drones sobrevuelen tu propiedad y/o accedan a tu Wi-Fi o red celular, si se ampliara el alcance de la patente, porque parece que ahora mismo solo se refiere a que lo haga una «autoridad». Sigue leyendo y dime qué entiendes tú.

Antecedentes de la presentación de patentes

De acuerdo con las técnicas descritas en la patente, un controlador de tráfico de sistema aéreo no tripulado desplegado en una red celular puede recibir una solicitud de un tercero. Esas solicitudes pueden ser para revocar la autorización de un dispositivo inalámbrico actualmente registrado y autorizado que forma parte de un sistema aéreo no tripulado conectado a la red celular.

Según la solicitud, la red móvil puede revocar la autorización para el dispositivo inalámbrico. El dispositivo inalámbrico en el sistema aéreo no tripulado podría ser un vehículo aéreo no tripulado (dron) o un controlador aéreo no tripulado. En el caso de un vehículo aéreo no tripulado, el dispositivo inalámbrico puede ser aéreo o puede estar conectado a tierra cuando se revoca su autorización.

Si el dispositivo inalámbrico es aéreo, o posiblemente incluso si está conectado a tierra, la función de gestión de tráfico del sistema aéreo no tripulado puede navegar el dispositivo inalámbrico a una ubicación deseada. Este comando también podría incluir el aterrizaje del dispositivo inalámbrico. Esto se puede lograr proporcionando mensajes de comando y control desde la función de gestión de tráfico del sistema aéreo no tripulado al dispositivo inalámbrico.

Resumen de la patente

Aquí está el resumen de Apple de la patente: «Aparatos, sistemas y métodos para realizar la revocación de la autorización para vehículos aéreos no tripulados. Un elemento de una red celular puede recibir una solicitud para revocar la autorización de un dispositivo inalámbrico que es un elemento en un sistema aéreo no tripulado. El elemento de red celular puede proporcionar una indicación al dispositivo inalámbrico para desconectarse de cualquier otro elemento del sistema aéreo no tripulado basado al menos en parte en la solicitud de revocación de la autorización».

En el inglés original:

Apparatuses, systems, and methods for performing authorization revocation for unmanned aerial vehicles. A cellular network element of a cellular network may receive a request to revoke authorization of a wireless device that is an element in an unmanned aerial system. The cellular network element may provide an indication to the wireless device to disconnect from any other elements of the unmanned aerial system based at least in part on the request to revoke authorization.

Faq-mac: Seguro que vosotros sabéis más que yo de esto.