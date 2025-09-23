Cómo añadir tonos de llamada personalizados gratuitos a tu iPhone con iOS 26

Apple retiró iTunes como aplicación de escritorio en 2019, lo que permitía imaginar que dejaría a los usuarios añadir los tonos que quisieran de una manera sencilla. En breve: no ocurrió.

La capacidad sigue ahí, pero enterrada detrás de GarageBand en el iPhone o las torpes transferencias de archivos en Mac.

Para una empresa obsesionada con la simplicidad del diseño, la personalización de tonos de llamada es uno de esos aspectos que parecen anclados en un tiempo pasado. Apple sigue vendiendo tonos directamente a través de iTunes Store, lo que explica por qué el método no ha mejorado.

Lo que necesitas para poder añadir tonos de llamada gratis en iOS 26

Solo necesitas algunas cosas para empezar:

Un iPhone con iOS 26 La aplicación GarageBand gratuita de Apple del App Store Un archivo de audio corto, idealmente menos de 40 segundos Ese último requisito importa. Los tonos de llamada en iOS no pueden durar más de 40 segundos, así que si quieres tu canción favorita, tendrás que reducirla.

Método 1: GarageBand en el iPhone

GarageBand es la solución oficial. Puedes importar una canción o un archivo de audio, recortarlo a tamaño y luego exportarlo como un tono de llamada. El proceso dura unos 10 minutos una vez que lo dominas, pero hay algunos obstáculos. Abre GarageBand y crea un nuevo proyecto. Importa tu archivo de audio desde Archivos o Música (o arrástralo y suéltalo sobre el tablero del proyecto). Recorta la sección que quieras, manteniéndola por debajo de los 40 segundos. Dale nombre el proyecto o la opción Compartir no estará disponible. Toca el menú Compartir desde el listado de canciones, y selecciona «Tono de llamada» y exporta. Márcalo directamente como tono de llamada o hazlo más tarde en Ajustes.

Método 2: Usar un Mac

Si prefieres no luchar con GarageBand en el iPhone, aún puedes hacerlo. Lee este artículo sobre cómo crear tonos de llamada en un Mac. Es un poco más técnico, pero funciona de forma fiable.