Apple recomienda dejar de usar Chrome

23 septiembre, 20251 Mins read

Apple advierte a sus usuarios que dejen de usar Google Chrome, señala Forbes.

«Cámbiate a un navegador que proteja tu privacidad», dice Apple. «Safari incluye características de vanguardia que lo defienden contra el seguimiento entre sitios, ocultar la dirección IP de rastreadores conocidos y más. A diferencia de Chrome, Safari realmente ayuda a proteger tu privacidad». (la página aun no existe en español)

Microsoft está haciendo lo mismo, advirtiendo a los usuarios de Windows que dejen de usar Chrome, interrumpiendo las instalaciones con anuncios para Edge, impulsando su alternativa de «navegar de forma segura» como «la misma tecnología que Chrome, con la confianza añadida de Microsoft».

