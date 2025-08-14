Si viajas con trabajo, usa el pendrive cifrado IronKey de Kingston

Si tienes que viajar con el trabajo a cuestas, llevando tu MacBook o tu iPad / iPhone, tal vez no te sientas tranquilo teniendo toda la información confidencial en el disco duro, pensando que se pueden perder, romper… o robar.

Para estos casos te recomiendo que uses el Ironkey D500S de Kingston (91€ por 16 GB, 171 € por 32 GB y hasta 512 GB), una unidad USB A (es una pena que no tengan versión en USB C) cifrada que te permite meter todo lo que no quieras que quede expuesto detrás de una contraseña.

Lo mejor de todo es que no deja rastro en tu ordenador de que lo conectas, por lo que, aunque pudieran hacer algún análisis forense para saber qué has conectado o no, nunca encontrarán ninguna referencia.

Qué es IronKey (versión pendrive)

IronKey es la gama de pendrives cifrados por hardware de Kingston. En los modelos sin teclado (porque los hay también con teclado), conectas la memoria al Mac, ejecutas una pequeña app que viene dentro del propio USB, introduces tu contraseña y se monta un volumen seguro donde todo se cifra/descifra automáticamente.

La caja incluye una pequeña cadena (cable) de seguridad para que puedas unirlo a unas llaves, llavero, AirTag, etc. que haga que sea más difícil perderlo / sustraerlo.

Modelos actuales sin teclado (los más habituales):

IronKey Vault Privacy 50 (VP50 / VP50C-USB-C) : cifrado XTS-AES 256 con certificación FIPS 197 , opciones multi-contraseña (Admin/Usuario/Recuperación), modo solo-lectura y teclado virtual anti-keylogger. Compatible con macOS 11–14 y Apple Silicon.

: cifrado con certificación , opciones multi-contraseña (Admin/Usuario/Recuperación), modo solo-lectura y teclado virtual anti-keylogger. Compatible con y Apple Silicon. IronKey D500S : seguridad “military-grade” con validación FIPS 140-3 Nivel 3 (validado por NIST), anti-BadUSB, opciones avanzadas como particiones ocultas duales y teclado virtual. Compatible con macOS; guía y recursos oficiales disponibles.

: seguridad “military-grade” con validación (validado por NIST), anti-BadUSB, opciones avanzadas como y teclado virtual. Compatible con macOS; guía y recursos oficiales disponibles. IronKey Locker+ 50 (LP50): opción más económica orientada a consumo; cifrado XTS-AES, velocidades más modestas, también con asistente y contraseña por software.

Nota: VP50 y D500S funcionan en Macs Intel y Apple Silicon (M-series).

Ventajas

Cifrado por hardware siempre activo (XTS-AES 256).

(XTS-AES 256). Protección contra ataques (BadUSB, fuerza bruta) y borrado criptográfico tras demasiados intentos fallidos (el dispositivo puede auto-restablecerse a estado de fábrica).

(BadUSB, fuerza bruta) y tras demasiados intentos fallidos (el dispositivo puede auto-restablecerse a estado de fábrica). Multi-contraseña y recuperación (Admin/Usuario/One-Time Recovery) para no perder acceso por un olvido del usuario.

(Admin/Usuario/One-Time Recovery) para no perder acceso por un olvido del usuario. Modo Solo Lectura para usarlo con seguridad en equipos no fiables.

para usarlo con seguridad en equipos no fiables. Validaciones de seguridad: FIPS 197 (VP50) y FIPS 140-3 Nivel 3 (D500S) para entornos con cumplimiento normativo.

Inconvenientes

Si olvidas todas las contraseñas no hay puerta trasera : perderás los datos (se puede reutilizar tras reset).

: perderás los datos (se puede reutilizar tras reset). Necesitas ejecutar la app del propio pendrive para desbloquear (no es “plug & play” sin interacción).

para desbloquear (no es “plug & play” sin interacción). Compatibilidad de funciones : algunas (p. ej., teclado virtual) tienen limitaciones de idioma y, en Linux, funciones reducidas.

: algunas (p. ej., teclado virtual) tienen limitaciones de idioma y, en Linux, funciones reducidas. Rendimiento menor que un USB sin cifrado de gama alta; LP50 es el más lento, VP50 más rápido dentro de esta categoría.

Guía paso a paso: instalación y uso en macOS (Apple)

1) Preparación

Conecta el IronKey directamente al puerto USB del Mac (evita hubs/teclados). Como los Macs modernos no tienen ya USB A, no te queda más remedio que usar un hub (así lo tengo yo). Nota: Si usas un concentrador (hub) sin alimentación, piensa que conectar o desconectar dispositivos de los diferentes puertos puede provocar la interrupción de la alimentación, provocando una expulsión repentina de la unidad Ironkey, con el consiguiente peligro de daños o interrupción de la lectura/escritura de archivos.

del Mac (evita hubs/teclados). Como los Macs modernos no tienen ya USB A, no te queda más remedio que usar un hub (así lo tengo yo). (Recomendado) Escanea tu Mac con antivirus antes del primer uso y expulsa siempre antes de desenchufar.

2) Primera inicialización

Inserta el pendrive. En el Escritorio verás un volumen llamado “IRONKEY” o “VP50” (según modelo). Ábrelo y ejecuta IronKey.app. Elige idioma y acepta el EULA. Crea la(s) contraseña(s): puedes usar modo Complejo (6–16 caracteres con 3 de 4 tipos) o PasFrase de contraseña (10–64 caracteres tipo frase). (Recomendado) Activa Admin + Usuario.

El D500S se desbloquea con la app contenida en el propio USB y ofrece teclado virtual y funciones avanzadas.

3) Uso diario

Conecta el IronKey y abre IronKey.app.

Introduce la contraseña; se montará el volumen seguro (por omisión se llama NO NAME). Todo lo que copies ahí se cifra automáticamente.

Cada vez que te autentiques, el ordenador te pedirá permiso para poder acceder a los archivos.

Trabaja con tus archivos normalmente y, al terminar, expulsa el volumen seguro y el volumen “IRONKEY” antes de retirarlo del hub.

4) Modo “Solo lectura”

Si tienes que usar un dispositivo que no es tuyo, en la pantalla de login, marca Solo lectura para evitar que nada modifique el contenido.

5) Cambiar ajustes/contraseña

En macOS verás un icono de IronKey en la barra de menús con opciones para Configuración, Explorar, Formatear, etc. (con iconos muy de los años 2000, hay que decir).

6) Formato de la partición segura

Viene en formato FAT32 de fábrica; puedes reformatear (p. ej., a exFAT si necesitas archivos mayores de 4 GB o compatibilidad Mac/Windows). Ten en cuenta que al formatear se borrarán todos los datos. De serie se ha montado perfectamente en nuestro MacBook M2.

Consejos de seguridad rápidos

Usa Frases largas y únicas; guarda la contraseña de Admin en un gestor de contraseñas.

largas y únicas; guarda la en un gestor de contraseñas. Activa solo-lectura al usar ordenadores ajenos.

al usar ordenadores ajenos. Recuerda: tras varios intentos fallidos (p. ej., 10) puede borrarse criptográficamente el contenido.

¿Qué modelo elegir si usas Mac?