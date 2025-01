Esto es lo que he añadido a mi iPad para prevenir cualquier contingencia

El iPad es una máquina maravillosa, una especie de dispositivo metamorfo capaz de adaptarse a lo que quieras hacer en cada momento ofreciendo lo mejor de todos los mundos.

A estas alturas no te voy a contar de qué va el iPad: ocio (películas, libros, música) creación (composición, interpretación, ilustración, 3D) información (internet, email, …) redes sociales,… lo que quieras, prácticamente por rebuscado que sea, hay una forma de hacerlo en el iPad.

A eso añádele un formato ultraplano y una duración de la batería estelar. Para rematar, la llegada (¡por fin!) del USB-C le ha dado compatibilidad con discos duros, pendrives, y todo tipo de periféricos para que nada se quede fuera de tu alcance.

Sin embargo, aunque para textos cortos el teclado en pantalla puede ser suficiente, si quieres escribir «en serio», textos largos, artículos (ejem), o simplemente tener una posición más cómoda mientras escribes, la adición de un teclado es más que bienvenida.

Yo estaba usando (reciclando, más bien) un viejo modelo de Kensington, evolución de esta que revisé en 2011, pero a estas alturas ya está más que sufrida (aunque sigue funcionando perfectamente y la duración de su batería me flipa) y el sistema de fijación es cuando menos, primitivo. Una especie de zona adhesiva que fija el iPad. Además, cuando está cerrada, es bastante voluminosa.

Funda con teclado para iPad

Así que cuando vi la funda para iPad de Baseus, me animé a probarla con mi iPad (un iPad Air de 2022). El resultado es increíble. Es resistente pero ligera y hace que, además de tener teclado, sienta que mi iPad está protegido contra golpes imprevistos (perdóname que no haya hecho la prueba, pero le tengo cariño y no quiero arriesgar).

Conectarla usando Bluetooth no ofrece ninguna duda…

La carcasa Baseus Brilliance para iPad 10.2 (2019/2020/2021) con diseño magnético y teclado Qwerty BT 5.3 aquí la tienes por 67€ y aquí por 92,04€ para iPad Pro

Una vez emparejado, con la sencillez propia del Bluetooth, la conexión es instantánea y el iPad se coloca en posición con facilidad. Si le tuviera que poner alguna pega, sería que no tiene indicador de carga de batería, por lo que, en algún momento, empezaré a ver mensajes de «el teclado tiene poca batería» y eso tiende a ocurrir en el momento menos indicado.

Batería portátil

Así que ya puestos, he añadido a mi kit de viaje portátil una batería Blade2, también de Baseus, para estar seguro de que sea el iPhone, el iPad, el teclado o el reloj, si estoy en la carretera y tengo un día intenso de Mapas, música, fotos, vídeos, navegación, escritura, etc. no me voy a quedar sin pilas.

La Blade2 de Baseus cuesta en Europa 69,99€, puede cargar dos dispositivos a la vez (o cargar la batería por un lado al tiempo que alimentas otro dispositivo) y tiene una pantalla que muestra su nivel de carga. Aquí la tienes por 64,95€

No se puede decir que no estén intentando atraer al cliente de Apple… El packaging imita completamente su estilo

Me encanta su perfil ultrafino (tengo una batería magnética que compré en Amazon y que es groseramente gruesa hasta avergonzarme llevarla encima) y su acabado «al estilo Apple» que puede cargar el MacBook Air o el iPad sin necesidad de deformar la bolsa.

El detalle de la funda para guardar y transportar la batería me parece supremo.

Si tu uso es más intensivo, tienes baterías ultrafinas aún más potentes manteniendo el diseño.

tienes un puerto de carga y otro de conexiónarme (aunque los dos pueden cargar dispositivos) El botón de encendido La batería cargando y con el hub Baseus conectado

Hub para iPad

Por último, ya que estaba, añadir un hub que me permita conectar lo que necesite, desde unidades externas, ya sean USB A o USB C o un monitor, nunca puede hacer daño.

Yo he comprado el más básico, ya que no necesito Ethernet, pero creo que pasados unos meses tendré que actualizarlo porque solo tiene un puerto USB C y parece que ya definitivamente la balanza se está inclinando por este conector, en detrimento (ya era hora) del USB A, así que un único puerto USB C (que en el caso del iPad ocupa el propio puerto de carga del dispositivo) claramente se va a quedar corto.

Aquí tienes el hub Baseus 5 en 1 por 34,11€. Pero Baseus tiene una variedad notable que seguro que pueden cubrir tus necesidades. y el 8 en 1 por 54,31€

Lo que me ha gustado de Baseus

Y de regalo— ¡pegatinas! Lamentablemente todos los productos traen las mismas.

Consideraciones de precio aparte, me gusta ver a una empresa china esforzarse en tener una identidad propia y reconocible, en cuidar el embalaje y en uniformar las cajas para que sean fácilmente identificables, especialmente en un segmento de tan poco valor añadido como los periféricos, donde la competencia de sus compatriotas es feroz.

Los materiales y el acabado se ven buenos y robustos, y estoy contento con la experiencia. Seguro que compraré productos de Baseus cuando los necesite.

Desearía que se unieran a los programas MFI de Apple, para garantizar que la fabricación es rigurosa y fiable pero, con esos precios… no se puede tener todo.