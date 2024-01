Las innovaciones en Adobe Premiere Pro hacen que la edición de audio sea más rápida, sencilla e intuitiva

con vistas al Festival de Cine de Sundance 2024, Adobe ha anunciado una nueva experiencia de audio intuitiva en Premiere Pro (beta) que hace que la edición sea más rápida y sencilla que nunca, permitiendo a los profesionales más expertos ahorrar tiempo preciado y a los más nuevos acceder rápidamente a las herramientas que necesitan.

Disponibles hoy en versión beta, las nuevas innovaciones de Premiere Pro incluyen controles de transición interactivos en los clips de la línea de tiempo para que los editores puedan hacer clic y arrastrar para crear una gran variedad de transiciones de audio personalizadas. Además, el nuevo etiquetado de categorías de audio basado en IA identifica y etiqueta automáticamente los clips con iconos de diálogo, música, efectos de sonido o ruido ambiental, lo que permite a los editores acceder con un solo clic a las herramientas más relevantes para cada tipo de audio. Las insignias de clip rediseñadas facilitan ver qué clips tienen efectos, añadir rápidamente nuevos efectos o ajustar la configuración de los efectos. Las formas de onda, más modernas e inteligentes, cambian de tamaño dinámicamente cuando se modifica la altura de la pista, mientras que los colores mejorados de los clips facilitan la visualización y el trabajo con el audio en la línea de tiempo.

Además de las nuevas funciones de audio disponibles hoy en Premiere Pro (beta), la innovadora herramienta de Mejorar la voz impulsada por la IA de Adobe, que elimina instantáneamente el ruido no deseado y mejora los diálogos mal grabados, estará disponible para todos los clientes de Premiere Pro en febrero.

En conjunto, estas nuevas funciones e innovaciones representan una importante actualización del flujo de trabajo de audio para Premiere Pro, que permite a los editores crear vídeos con audio de alta calidad y llegar a la composición final con menos clics.

“El sonido crea significado y añade impacto al cine y al vídeo: tiene el poder de ayudar a contar una historia y emocionarnos de una forma que los efectos visuales por sí solos no pueden”, afirma Ashley Still, vicepresidenta sénior y directora general de Adobe Creative Cloud. “Estamos orgullosos de dotar a los cineastas con nuevos flujos de trabajo que hacen que la edición de audio sea más intuitiva, de modo que tanto si son nuevos en el audio o profesionales experimentados, Premiere Pro hace que sea más fácil y rápido encontrar la herramienta perfecta”.

Los nuevos flujos de trabajo de audio potencian el proceso de edición de vídeo

Los nuevos flujos de trabajo de audio de Premiere Pro ofrecen a los clientes todo lo que necesitan para controlar con precisión y mejorar la calidad del sonido, lo que permite a los editores ahorrar mucho tiempo y centrarse en lo que mejor saben hacer: contar historias. Las últimas funciones incluyen:

Controles de transición interactivos : los editores pueden crear transiciones de audio personalizadas más rápido que nunca con sólo arrastrar los controles de clip para crear transiciones de audio.

: los editores pueden crear transiciones de audio personalizadas más rápido que nunca con sólo arrastrar los controles de clip para crear transiciones de audio. Nueva insignia de Sonido Esencial con etiquetado de categorías de audio : la IA etiqueta automáticamente los clips de audio como diálogo, música, efectos de sonido o ambiente y añade un nuevo icono para que los editores puedan acceder al instante, con un solo clic, a los controles adecuados para cada trabajo.

: la IA etiqueta automáticamente los clips de audio como diálogo, música, efectos de sonido o ambiente y añade un nuevo icono para que los editores puedan acceder al instante, con un solo clic, a los controles adecuados para cada trabajo. Insignias de efectos : los nuevos indicadores visuales facilitan ver qué clips tienen efectos, añadir rápidamente otros nuevos y abrir automáticamente los parámetros de los efectos directamente desde la secuencia.

: los nuevos indicadores visuales facilitan ver qué clips tienen efectos, añadir rápidamente otros nuevos y abrir automáticamente los parámetros de los efectos directamente desde la secuencia. Formas de onda rediseñadas en la línea de tiempo: las formas de onda cambian de tamaño de forma inteligente a medida que cambia la altura de la pista en los clips, mientras que los nuevos y vistosos colores facilitan la lectura de las secuencias.

Desde los cineastas emergentes hasta los veteranos del sector, los profesionales del vídeo eligen Adobe

Por sexto año consecutivo, las herramientas creativas de Adobe son las más populares entre los cineastas del Festival de Cine de Sundance: La encuesta anual del Sundance Institute de este año reveló que Premiere Pro es el software de edición de vídeo más popular del festival, utilizado por más de la mitad (57%) de las películas de Sundance, incluidas Dìdi (弟弟), Will & Harper, FRIDA, Thelma y Little Death. Más de dos tercios (68%) de los participantes de este año utilizaron Premiere Pro o Frame.io para dar vida a sus historias y el 83% de las películas de 2024 utilizaron una o más aplicaciones de Adobe Creative Cloud, como After Effects, Photoshop y Substance 3D Collection.

“Monté la película con Premiere Pro: es mi software de edición favorito porque la interfaz es muy intuitiva y fluida”, explica Josh Margolin, guionista, director y editor de Thelma. “También utilizamos mucho Frame.io para revisar los montajes, pases de color y efectos visuales. Fue de gran ayuda por lo preciso que puedes ser a la hora de dar feedback”. A lo largo de la postproducción, algunos miembros de nuestro equipo principal no estaban en el mismo país, por lo que Frame.io hizo que algunos de los elementos del proceso en remoto fueran mucho más fluidos y fáciles de comentar, permitiéndonos tomar notas y resolverlas sobre la marcha”.

“En “Dìdi”, editamos en Premiere Pro Productions, lo que nos permitió tanto a Chris [Tennant, ayudante de montaje] como a mí estar en el proyecto simultáneamente y pasar secuencias de un lado a otro sin esfuerzo”, explica Arielle Zakowski, editora de Dìdi (弟弟). “También teníamos un puñado de escenas que tienen lugar dentro del mundo de un ordenador de 2008 (hablamos de AIM, MySpace, etc). Para esas secuencias, utilizamos Photoshop e Illustrator para crear los elementos informáticos y luego construimos nuestro ordenador falso y creamos la animación en After Effects. Fue muy fácil enviar material de un programa a otro durante este proceso y nos permitió trabajar con rapidez y eficacia, así como contar con la ayuda de muchas personas diferentes en distintas partes del proceso”.

“Debido a que nuestra serie Penélope se rodó en los hermosos pero remotos bosques de Washington, tuvimos que pensar creativamente en términos de nuestro flujo de trabajo de postproducción”, dijo Alex Regalado, Duplass Brothers Productions, Jefe de Postproducción de Penélope. “Premiere Pro, Camera to Cloud y Frame.io y nos dieron el poder de mantener a todo el mundo conectado – incluyendo nuestros editores asistentes en Los Ángeles, nuestro supervisor de VFX en Nueva York y nuestro equipo de producción local en Seattle”.

Las aplicaciones de Creative Cloud se encuentran entre las herramientas más fiables de la industria del entretenimiento: Los líderes de la producción televisiva y cinematográfica recurren a Adobe para contar sus historias a través de la edición, el diseño de títulos y los efectos visuales. Durante el año pasado, más de 25 programas de televisión y películas galardonados utilizaron las herramientas de vídeo de Adobe como núcleo de sus flujos de trabajo de posproducción.

La semana pasada, “The Bear” de FX, que utilizó diversas herramientas de Adobe, como Premiere Pro, After Effects y Frame.io para dar vida a su historia, ganaron cuatro premios Emmy a las Artes Creativas, entre ellos el de “Mejor edición de imagen para una serie de comedia con una sola cámara”. “Después del huracán Katrina”, de Apple, utilizó After Effects para sus gráficos en movimiento y ganó el premio a los “Mejores efectos visuales especiales en un solo episodio”. Del mismo modo, Adobe Substance 3D arrasó en la última categoría de Mejores Efectos Visuales de los Emmy, ya que se utilizó en todos los proyectos nominados, desde “Andor”, “La casa del dragón” y “The Last of Us” hasta “El señor de los anillos: Los anillos de poder” y “The Mandalorian”. Otros proyectos nominados a los Emmy creados con herramientas de Adobe son “Saturday Night Live“, “Wednesday” y “The White Lotus“.

“Utilizo Adobe Premiere Pro para el 100% de las cosas que edito”, dice Joanna Naugle, ACE, editora de The Bear ganadora de un Emmy. “Me encanta, es muy fácil de usar. Mis ajustes preestablecidos me permiten trabajar rápidamente. Usamos Productions en The Bear de FX para poder colaborar todos a distancia mientras el equipo rodaba en Chicago”.

“Tenemos un plazo de entrega tan corto para editar las pregrabaciones cada semana que realmente no podríamos editar SNL sin Premiere Pro”, dijo Ryan Spears, editor nominado al Emmy de Saturday Night Live. “Las funciones impulsadas por IA, como la Edición basada en texto y la conversión de Voz a texto, nos dan un gran empujón de velocidad a la hora de encontrar las mejores tomas de cada secuencia, por lo que tenemos más tiempo para centrarnos en perfeccionar la edición”.