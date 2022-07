Shopify demuestra RoomPlan, quitando todos los muebles de una habitación

El sitio de comercio electrónico Shopify, con sede en Canadá, ha demostrado un uso inesperado de la API RoomPlan de Apple para limpiar una habitación antes de llenarla de muebles usando realidad aumentada.

Apple anunció RoomPlan en la WWDC 2022, pero por sí sola esta tecnología de realidad aumentada no será ninguna aplicación concreta de Apple. En su lugar, RoomPlan es una API que los desarrolladores pueden aprovechar para aportar sus funciones dentro de sus propias aplicaciones.

Se ha previsto que los desarrolladores podrían usar la API de RoomPlan para mostrar a los clientes cómo se verían los artículos de, por ejemplo, muebles en su hogar. Ikea ya ha estado haciendo esto desde poco después de que Apple anunciara ARKit en 2017, pero RoomPlan aprovecha la nueva tecnología LiDAR.

Ahora Shopify ha demostrado una forma en la que puede adoptar la API dentro de su propia aplicación de compras de muebles. Sin embargo, además de dejar que la gente vea cómo podría ser un sofá junto a la ventana, también puede limpiar la habitación para que los usuarios puedan comenzar con una pizarra limpia.

Lots of interest in this “reset button” for your room we built @Shopify that uses @apple’s new #RoomPlan API. Here’s how we built it… 👇 🧵1/12 pic.twitter.com/YdNP1vebVW