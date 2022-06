Tim Cook no dice nada y todo el mundo se imagina cosas

Alguien tiene que hacer el papel de aguafiestas y esta vez nos lo hemos pedido nosotros. Porque, queridos padawanes, cuando la horda de turistas paseando por el recinto ferial de Apple señala con asombro a cualquier cosa que se mueve, nosotros hemos ido, vuelto, limpiado las calles y vendido las entradas.

En inglés se dice “been there, done that” y en español, según palabras de Chenoa, “cuando tu vas, nosotros volvemos de allí”

A continuación, para que veas que no te engañamos (al menos esta vez), te ponemos el tweet donde se ve lo que ha dicho Tim Cook en la televisión china.

Y como somos así de majos, te transcribimos lo que ha dicho por si aún no te has quitado los tapones de cera, o tu inglés es igual de bueno que tu chino:

I am incredibly excited about AR as you might know, and the critical thing to any technology including AR is putting humanity at the center of it. And that is what we focus on every day. Right now, as an example, we have over 14,000 ARKit apps in the App Store, which provide AR experiences for millions of people around the world.

I think despite that, we’re still in the very early innings of how this technology will evolve. I couldn’t be more excited about the opportunities we’ve seen in this space and sort of stay tuned and you’ll see what we have to offer.