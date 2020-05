Apple compra la startup Inductiv para mejorar Siri

Apple ha comprado Inductiv Inc., una startup radicada en Canadá centrada en machine learning, para trabajar en Siri, machine learning y datos.

Aparte de los perfiles de los trabajadores en LinkedIn, la startup no tiene presencia en internet, pero según es conocido, han desarrollado una tecnología que utiliza AI (inteligencia artificial) para identificar y corregir errores en datos, lo que es crucial para el aprendizaje automático de las máquinas, un área que entra dentro de lo que se conoce como Ciencia de datos.

Apple lleva años contratando gente para ese campo, aunque su tecnología de reconocimiento de voz, tanto en prestaciones como en fiabilidad, está desarrollándose de una manera mucho más lenta de lo que se esperaba.

Por ejemplo, en 2018 contrató a docenas de ingenieros de la empresa Data Science. Además, Apple ha comprado diversas otras empresas relacionadas con el campo de la Inteligencia Artificial y procesamiento e interpretación de datos, como Tuplejump, Laserlike, Turi, Perceptio, Voysis, NextVR, y la app de pronóstico del tiempo Dark Sky.

Se supone que Apple está trabajando en mejorar considerablemente sus sistemas de Inteligencia Artificial, y procesamiento de voz, pero es una esperanza que parece que nunca se va a materializar.

Por ejemplo, hoy mismo encontrábamos esta comparación entre la velocidad y fiabilidad de la traducción de voz a texto entre un teléfono Pixel (Google) y un iPhone (Apple).

La comparación es devastadora.

Dice el tuit: No creo que la gente sea consciente de lo diferente que es la experiencia de voz a texto en un Pixel con respecto a un iPhone. Así que aquí los pongo juntos para que se vea el ejemplo. El Pixel es tan inmediato que parece que esté leyendo mi mente.

I don't think that people appreciate how different the voice to text experience on a Pixel is from an iPhone. So here is a little head to head example. The Pixel is so responsive it feels like it is reading my mind! pic.twitter.com/zmxTKxL3LB