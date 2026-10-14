HomeView no es compatible con VESA

El martes, Apple anunció su incursión en el mercado del hogar inteligente: Apple HomeView. Es un centro de hogar inteligente que comienza en 299 $ y está diseñado para funcionar como una ventanilla única para la automatización del hogar y la gestión de dispositivos.
Puedes comprar un HomeView independiente, que empareja el dispositivo con un soporte que funciona como altavoz. También puedes comprar el Apple HomeView sin el soporte y montarlo en la pared.
Apple ofrece algunas opciones diferentes para la versión montada en la pared. Puedes comprar un soporte de alimentación autoinstalado que permite conectar el HomeView a una toma de corriente cercana por 59,95 $ adicionales.
Si prefieres evitar los cables por completo, hay una opción de 79,95 $ que se conecta al sistema eléctrico de tu casa. Si bien Apple no dice explícitamente que necesitarás que un profesional lo instale, sugiere que los compradores busquen los servicios de un electricista con licencia.
Ambas opciones de montaje en pared se han realizado en colaboración con Schneider Home.
Apple ha optado por no hacerlo compatible con VESA. Parece que el dispositivo tiene un puerto USB-C y un pequeño agujero que sería compatible con un tipo específico de punto de montaje.