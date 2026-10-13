Nuevo HomeView de Apple

Apple ha presentado hoy el HomeView de Apple, diseñado para ser un elemento central de la casa y ofrecer una experiencia personal a cada usuario. Con una espectacular pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas, el HomeView reúne entretenimiento, comunicación y controles de domótica en un mismo lugar, desde la reproducción de música y las llamadas FaceTime hasta la vigilancia del hogar y las automatizaciones con control por voz, todo diseñado en torno a la privacidad y la seguridad.1

El HomeView reconoce las caras de los usuarios y se adapta a cada uno de ellos para que puedan acceder a su contenido personal en Mensajes, FaceTime, Calendario, Recordatorios y Buscar.

El HomeView incorpora Siri AI, una nueva versión mucho más capaz y conversacional de Siri con un amplio conocimiento del mundo que hace posible un descubrimiento avanzado de música y análisis del contenido de la pantalla. Al enlazarlo con un dispositivo con Apple Intelligence activado, puede basarse en el contexto personal de un usuario, como su calendario, sus mensajes y la información relevante de sus apps, para proporcionar respuestas más útiles y personalizadas.2

El HomeView se ha diseñado para adaptarse a cualquier espacio y se puede colocar encima de una mesa como elemento central de la casa o fijarse en la pared de la entrada o el pasillo. Las reservas comienzan hoy, con disponibilidad a partir del 13 de noviembre.

«El HomeView de Apple está pensado para que lo compartan todas las personas de la casa y, al mismo tiempo, se adapte totalmente a cada usuario», ha dicho Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple. «Reconoce tu rostro para pasar del modo pantalla compartida a tu experiencia personal, llena la sala con un sonido increíble, te conecta con quienes más quieres con FaceTime y te lo pone fácil para controlar tu hogar inteligente. Y funciona con Apple Intelligence con Siri AI como eje central, basándose en el contexto personal de tu iPhone para ayudarte a encontrar lo que necesitas y hacer más cosas, todo ello manteniendo la información de todos privada y segura».

Diseño elegante para cualquier espacio

El HomeView cuenta con un elegante diseño de aluminio con una pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas conectada a una base de altavoz con forma de cúpula mediante una bisagra de acero inoxidable que permite una inclinación suave para una visualización cómoda sobre mesas de cualquier altura. La incorporación perfecta a una encimera de la cocina, la mesilla de noche o una mesa auxiliar, el HomeView está disponible en cuatro fantásticos colores con cable a juego: plata, blanco estrella, rose pink, y gris espacial.

Su sofisticado diseño se integra a la perfección en cualquier espacio y su pantalla Liquid Retina se ve con total claridad desde el otro lado de la habitación. Incorpora tecnologías de pantalla adaptativas, como True Tone, que reaccionan a los cambios en la iluminación a lo largo del día. El brillo se ajusta de forma automática desde 500 nits, más que suficiente para que se vea con nitidez incluso en una habitación llena de luz natural, hasta 0,3 nits, por lo que es ideal para ponerlo encima de una mesilla de noche. La interfaz del HomeView se ajusta de forma inteligente en función de la distancia respecto al usuario, así la información se simplifica cuando está al otro lado de la habitación y se detalla cuando se acerca.

El modelo de HomeView de pared, disponible en plata y gris espacial, también tiene una pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas, un potente conjunto de prestaciones y una excelente calidad de sonido. Se puede fijar a la pared con tres soportes diseñados a medida de Schneider Home, y su instalación puede realizarla el usuario o un profesional.

Una experiencia personalizada para cada usuario en el hogar

El HomeView reconoce a un máximo de seis personas y ofrece una experiencia personalizada a cada una. Cada usuario tiene su propia pantalla de inicio personalizada con apps y widgets. Los contenidos personales de cada uno se mantienen privados, mientras que todos los miembros del hogar, incluidos los invitados, pueden acceder a la música y los álbumes de fotos compartidos.

Con Siri AI, impulsada por Apple Intelligence

El HomeView incorpora Siri AI, una nueva versión de Siri que aprovecha las capacidades de la última generación de Apple Intelligence y el chip avanzado de Apple. Siri AI es un asistente mucho más capaz y conversacional gracias a su comprensión del contexto personal y el análisis del contenido de la pantalla. Cuenta con un amplio conocimiento del mundo para responder a prácticamente cualquier pregunta que le hagan las personas de la casa.

Con un iPhone o iPad con Apple Intelligence activado, Siri AI puede hacer aún más por cada usuario, como realizar acciones en las apps o proporcionar información relevante de Mensajes y Calendario, poner playlists de Apple Music y más a partir de la comprensión de su contexto personal. Los usuarios pueden personalizar la expresividad y el ritmo al que habla Siri en sus dispositivos enlazados y compatibles según sus preferencias. Esa personalización también está disponible en el HomeView, por lo que los usuarios pueden conversar con Siri de una manera más natural que nunca.3Las conversaciones que se inician en el HomeView se pueden continuar con fluidez en la app Siri, que utiliza iCloud para sincronizar de forma privada el historial en todos los productos del usuario para que pueda retomarlas en el iPhone, el iPad, el Mac, el Apple Watch o el Apple Vision Pro.

Gracias a la integración de Siri AI en el HomeView, incluso los usuarios que no tienen un iPhone o iPad con Apple Intelligence activado pueden beneficiarse de su amplio conocimiento del mundo, su capacidad para mantener conversaciones naturales y llenas de matices, y su descubrimiento de música mejorado.

Con nuevas funciones potentes y una protección de la privacidad inigualable, Siri sigue siendo el asistente digital más privado del mundo.

Esferas para todos los gustos

Los usuarios pueden personalizar el HomeView con una selección de esferas divertidas y útiles que muestran la información de un vistazo y aprovechan al máximo la fantástica pantalla Liquid Retina. La esfera Fotos muestra los recuerdos favoritos de los usuarios con increíbles efectos de profundidad de estilo retrato que mantienen al sujeto enfocado y difuminan tanto el primer plano como el fondo. Al seleccionar un álbum compartido, los usuarios pueden convertir el HomeView en un marco de fotos digital en el que pueden colaborar sus seres queridos, tanto los que están cerca como lejos. La esfera Flujo responde de forma dinámica a la presencia física y el movimiento para trasformar el HomeView en una obra de arte interactiva. E incluso Snoopy cobra vida en el HomeView con animaciones que reflejan el momento del día, el tiempo y eventos deportivos.

Fabuloso entretenimiento en toda la casa

El HomeView ofrece una excepcional experiencia de audio gracias a un sistema acústico diseñado a medida. Los dos transductores de rango completo de la pantalla ofrecen un sonido nítido y un audio espacial que llena la habitación. El altavoz de graves orientado hacia abajo y los dos radiadores pasivos con cancelación de fuerza integrados en la base ofrecen una extensión de graves increíble. Gracias al chip de Apple y los sensores del sistema en tiempo real, el audio computacional avanzado optimiza constantemente el volumen y la respuesta de los graves. El modelo de pared ofrece un sonido lleno de matices gracias a dos transductores a medida y un audio computacional ajustado expresamente para este tipo de montaje.

El HomeView ofrece la manera perfecta de disfrutar de Apple Music con portadas de álbumes animadas y letras de canciones, así como de Apple Podcasts, Apple News,4 Apple TV y otras apps de audio y vídeo de terceros compatibles.5 Con Handoff, los usuarios pueden seguir escuchando la canción que estaban reproduciendo en el coche o en la calle con solo poner el iPhone delante de la pantalla del HomeView. Y si colocan varios HomeView, HomePod, HomePod mini u otros altavoces compatibles con AirPlay en distintos lugares, pueden escuchar música en toda la casa con el audio multizona.

Conectando a los usuarios con lo que más importa

El HomeView simplifica la manera en la que los usuarios pueden mantenerse en contacto y hacer todo tipo de tareas en casa. FaceTime y Encuadre Centrado mantienen a las personas en el centro de la imagen, incluso cuando se mueven por la habitación.6 Los usuarios pueden leer sus mensajes y responder con la voz o el teclado en pantalla. Intercomunicador permite a los usuarios enviar un mensaje rápido a una sola habitación o a todas ellas a través de otros HomeView y altavoces HomePod, así como dispositivos personales como el iPhone, el iPad y el Apple Watch. En la cocina, el HomeView es el ayudante perfecto, ya que puede convertir recetas de internet en instrucciones paso a paso, permite poner temporizadores con las manos libres y ayuda a hacer un seguimiento de los ingredientes para que los usuarios puedan centrarse en lo que están cocinando.

Con Buscar, los usuarios pueden saber dónde están los seres queridos que hayan compartido su ubicación con ellos o localizar el iPhone, el estuche de carga de los AirPods o cualquier objeto personal con un AirTag. Y con las actividades en directo, el HomeView muestra información oportuna de un vistazo, como la canción que está sonando, un temporizador activo o un mensaje enviado desde otra habitación a través de Intercomunicador.

El centro de domótica definitivo

El HomeView permite a los usuarios controlar de forma segura sus accesorios de domótica mediante la interfaz táctil o con la voz recurriendo a Siri AI para ver las imágenes de las cámaras de seguridad, ajustar el termostato y las luces, cerrar las puertas o bajar las persianas. La esfera Home Modular permite a los usuarios acceder al instante a sus accesorios favoritos, mientras que la esfera Home Camera puede mostrar hasta nueve secuencias de vídeo en directo para que puedan estar pendientes de las entregas de pedidos o las mascotas jugando en el jardín.

Al utilizar una suscripción a iCloud+ válida, el HomeView funciona con cámaras compatibles para ofrecer un reconocimiento inteligente y cifrado de extremo a extremo de personas, caras conocidas, mascotas, paquetes y vehículos, y avisa a las personas de la casa en cuanto alguien llega a la puerta. Con las descripciones de las grabaciones de vídeo protegido de HomeKit, el HomeView ayuda a los usuarios a saber rápidamente lo que ha sucedido en un vídeo sin necesidad de verlo.7 Y para aún más tranquilidad, el HomeView también detecta el sonido de alarmas de humo y monóxido de carbono y avisa a los usuarios a través del iPhone, el iPad o el Apple Watch.

El HomeView también funciona con la Apple Home Collection, una nueva gama de domótica formada por cámaras inteligentes, termostatos y una cerradura que se han diseñado en colaboración con LG Electronics y Schneider Electric, así como con otros accesorios compatibles con Apple Home y Matter.8 Todos estos dispositivos ayudan a los usuarios a saber lo que ocurre dentro y fuera de casa, gestionar los accesos, mantener la temperatura ideal y mucho más.9

Diseñado en torno a la privacidad y la seguridad

Al igual que todos los productos Apple, el HomeView se ha diseñado en torno a la privacidad y la seguridad. El HomeView y el chip A18 incluyen Secure Exclaves: entornos de ejecución protegidos y separados que se utilizan para procesar los datos de la cámara y el micrófono con independencia del resto del sistema. Se han añadido prestaciones de aislamiento a muchos de los principales componentes del chip que trabajan en tándem para proteger los Secure Exclaves y mantenerlos apartados del resto del sistema. El software del HomeView, las apps, los usuarios y Apple no pueden acceder a los datos que se procesan y analizan en los Secure Exclaves. Para garantizar la privacidad del contenido individual cuando varias personas de la casa utilizan el mismo HomeView, el contenido de apps como Mensajes y Calendario solo aparece cuando se reconoce la cara del usuario registrado y su iPhone o iPad enlazado está cerca y se ha desbloqueado recientemente.10

Las peticiones que se le hacen a Siri en el HomeView pueden procesarse en el propio dispositivo o a través de Computación Privada en la Nube, que lleva la privacidad del dispositivo a la nube. Al usar Computación Privada en la Nube, los datos no se almacenan ni se comparten con Apple ni con nadie más.

El HomeView de Apple y el medio ambiente

El HomeView se ha diseñado pensando en el medio ambiente y en contribuir al ambicioso objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental en 2030. El HomeView está fabricado con aluminio 100 % reciclado en la base de la carcasa y la carcasa del modelo de pared, oro y soldadura de estaño 100 % reciclados en todos los circuitos impresos diseñados por Apple, y tierras raras 100 % recicladas en todos los imanes. El HomeView cumple los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. Como todos los productos Apple, el embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra11 y se puede reciclar fácilmente.

Precios y disponibilidad

Los clientes de Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Nueva Zelanda y Reino Unido ya pueden reservar el HomeView de Apple en plata, blanco estrella, rose pink y gris espacial por 299 $ (Estados Unidos) y el HomeView de pared de Apple en plata y gris espacial por 299 $ (Estados Unidos) en apple.com/store y en la app Apple Store. Los clientes de Singapur podrán reservarlo a partir del jueves, 15 de octubre a las 9:00 SGT. Ambos modelos estarán disponibles en estos países a partir del viernes, 13 de noviembre. Los clientes de Sudáfrica podrán reservar el HomeView de Apple y el HomeView de pared de Apple en Distribuidores Autorizados Apple, con disponibilidad a partir del viernes, el 13 de noviembre. El HomeView no estará disponible para la venta en la Unión Europea, ya que Siri AI no está disponible para iOS en la UE. Apple está trabajando constructivamente con la UE en un intento de encontrar una solución.

(Estados Unidos) y el HomeView de pared de Apple en plata y gris espacial por (Estados Unidos) en apple.com/store y en la app Apple Store. Los clientes de Singapur podrán reservarlo a partir del jueves, 15 de octubre a las 9:00 SGT. Ambos modelos estarán disponibles en estos países a partir del viernes, 13 de noviembre. Los clientes de Sudáfrica podrán reservar el HomeView de Apple y el HomeView de pared de Apple en Distribuidores Autorizados Apple, con disponibilidad a partir del viernes, el 13 de noviembre. El HomeView no estará disponible para la venta en la Unión Europea, ya que Siri AI no está disponible para iOS en la UE. Apple está trabajando constructivamente con la UE en un intento de encontrar una solución. El HomeView de pared se podrá comprar con uno de los tres soportes diseñados a medida de Schneider Home. El soporte Power Mount USB‑C Wall Connector, disponible desde 59,95 $ (Estados Unidos), y el soporte Power Mount AC Wired, disponible desde 79,95 $ (Estados Unidos), ya se pueden reservar en apple.com/store y en la app Apple Store. El soporte Power Mount PoE Wired estará disponible a principios de 2027 por 129,95 $ (Estados Unidos).

(Estados Unidos), y el soporte Power Mount AC Wired, disponible desde (Estados Unidos), ya se pueden reservar en apple.com/store y en la app Apple Store. El soporte Power Mount PoE Wired estará disponible a principios de 2027 por (Estados Unidos). Siri AI en el HomeView está disponible en inglés en Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur y Sudáfrica.

La compatibilidad con francés de Canadá se añadirá más adelante como actualización de software gratuita.

Acerca de Apple Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS— ofrecen una misma experiencia en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.

La configuración del HomeView de Apple y el uso por parte de varios usuarios requieren un iPhone o iPad compatible con la última versión del software. Algunas prestaciones no están disponibles en todas las regiones o idiomas. Algunos dispositivos no están disponibles en todas las regiones. Siri AI está disponible en versión beta en la versión 27.2 del software del HomeView. Las peticiones para las que se utiliza el contexto personal requieren un iPhone o iPad con Apple Intelligence activado, con la última versión del software y Siri AI activado en un idioma compatible. Algunas prestaciones de Apple Intelligence que utilizan modelos basados en servidores están sujetas a límites de uso diario. En el futuro, el acceso ampliado a estas prestaciones estará sujeto a un cargo. El uso de estas prestaciones está sujeto a los términos y condiciones de Apple Intelligence. Más información en support.apple.com/es-es/148587. Las voces expresivas personalizables de Siri requieren un iPhone Duo, un modelo de iPhone 18 Pro, un iPhone Air, un modelo de iPhone 17 Pro o un modelo de iPad con chip M4 o posterior con un mínimo de 12 GB de memoria unificada. Solo disponible en inglés. Disponible en Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. El acceso a algunos contenidos y servicios puede requerir suscripción. Algunas aplicaciones no están disponibles en todas las zonas geográficas. Algunas apps requieren que un iPhone compatible esté cerca y enlazado. Las llamadas FaceTime requieren un dispositivo compatible con FaceTime y conexión wifi tanto para quien realiza la llamada como para quien la recibe. Los resúmenes de vídeos y la búsqueda con lenguaje natural del vídeo protegido de HomeKit requieren la configuración en un iPhone o iPad con Apple Intelligence activado y una suscripción a un plan de iCloud+ válido. Algunas prestaciones de Apple Intelligence en la app Casa, como los resúmenes de vídeos, están disponibles para un número limitado de cámaras en función del plan de iCloud+. El número de cámaras admitidas y otras prestaciones del plan de iCloud+ pueden variar con el tiempo. Más información en apple.com/es/apple-intelligence. La Apple Home Collection estará disponible a partir de diciembre. Algunos accesorios estarán disponibles a principios de 2027. Los accesorios de la Apple Home Collection requieren un iPhone con la última versión del sistema operativo para enlazarlos por NFC. Otras prestaciones varían en función del accesorio y requieren un centro de domótica compatible, como un HomeView de Apple, un HomePod o un Apple TV. Funciona con accesorios compatibles con HomeKit o Matter. Los accesorios de domótica se venden por separado. Si un dispositivo enlazado se desconecta de la red wifi, la información personal puede seguir siendo accesible siempre que se reconozca al usuario por su cara y el dispositivo haya estado conectado recientemente a la misma red wifi, tenga una conexión de datos móviles activa, esté en la misma ubicación y se haya desbloqueado recientemente. Desglose por peso de los embalajes de nuestros productos vendidos en Estados Unidos. Los adhesivos, las tintas y los recubrimientos no se incluyen en los cálculos de Apple.