HomeView de Apple no tiene App Store

Por si le faltaban clavos en el ataúd, Apple HomeView no tiene App Store. Es decir, no podrás ver nativamente ninguna app que Apple no haya incluido en el paquete, y de momento está limitado incluso en las propias de Apple.
Así que… en Europa no se vende porque no tenemos Siri AI en el iPhone, pero aún así… es difícil imaginar que se convierta (hoy por hoy) en el centro del hogar, esa referencia al que todo el mundo acude cuando quiere saber algo de su vida, horarios, recordatorios, listas, etc. Especialmente si ya tienes un iPhone en el bolsillo.