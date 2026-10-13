Apple anuncia el nuevo Apple TV 4K

Apple ha anunciado hoy la nueva generación del Apple TV 4K, que ofrece la experiencia de cine en casa más inmersiva hasta la fecha. El nuevo Apple TV 4K ofrece un rendimiento aún más rápido y, al enlazarlo con cuatro altavoces HomePod mini 2 o HomePod (2.ª generación), crea la experiencia de cine en casa más envolvente que jamás ha ofrecido Apple. Como centro de domótica, el nuevo Apple TV 4K hace que la gestión de Apple Home sea más sencilla que nunca y ofrece un control perfecto de accesorios y ambientes.

El nuevo Apple TV 4K se puede reservar desde hoy, con disponibilidad el 13 de noviembre.

«El nuevo Apple TV 4K ofrece nuestra experiencia de cine en casa más inmersiva hasta la fecha», ha dicho Bob Borchers, vicepresidente de Marketing Mundial de Productos de Apple. «Al enlazarlo con un HomePod se disfruta del mejor sistema de sonido envolvente que hemos ofrecido jamás y hace que gestionar los accesorios de Apple Home sea más fácil que nunca. Ahora, junto con el HomeView y el HomePod mini 2, forma parte del Apple Home más conectado que hemos creado».

Rendimiento más rápido, mando más inteligente

El chip A19 del nuevo Apple TV 4K ofrece un rendimiento de la CPU hasta un 50 % más veloz y un rendimiento de la GPU hasta el doble de rápido respecto a la generación anterior para ofrecer una respuesta superior, una navegación más rápida y unas animaciones más fluidas. El chip A19 también cuenta con un nuevo decodificador AV1 dedicado que mejora tanto la eficiencia como la calidad de la reproducción en streaming y reduce el consumo de ancho de banda.

El nuevo mando Siri Remote, que mantiene su reconocible diseño, ahora es compatible con Búsqueda de Precisión en Buscar e incluye la opción de emitir un sonido para que sea mucho más fácil localizarlo.1

La experiencia de cine en casa más inmersiva de Apple

La combinación de un HomePod con un Apple TV 4K ya ofrece a los usuarios una experiencia inmersiva y fácil de configurar, y el nuevo Apple TV 4K la lleva aún más lejos. Por primera vez, los usuarios pueden disfrutar de un sonido envolvente con cuatro altavoces con el Apple TV 4K (4.ª generación) y el HomePod mini 2. Los cuatro altavoces junto al nuevo Apple TV 4K reconocen de manera inteligente la posición de cada altavoz en la habitación para calibrar automáticamente la sincronización y los niveles del audio en función del espacio. También se pueden usar altavoces HomePod (2.ª generación) en este conjunto de cuatro altavoces para disfrutar de la experiencia de audio definitiva, siempre que el par delantero y el par trasero estén formados por altavoces del mismo modelo.2

Un potente centro de domótica

El nuevo Apple TV 4K sigue siendo un potente centro de domótica que permite a los usuarios controlar sus accesorios inteligentes desde cualquier lugar.3 Con un timbre compatible, las notificaciones aparecen directamente en el televisor para que los usuarios puedan ver quién llama a la puerta, hablar con esa persona y controlar otros accesorios para realizar acciones como abrir la puerta sin interrumpir lo que están viendo. El Apple TV 4K es compatible con las automatizaciones, el modo de invitado y el procesamiento seguro en local del vídeo protegido de HomeKit, ofreciendo a los usuarios aún más formas de estar al tanto de lo que ocurre en su hogar. Además, gracias a la conexión wifi integrada y la compatibilidad con Thread, el Apple TV 4K permite conectar y controlar fácilmente los accesorios de domótica.

Más formas de disfrutar del salón

El Apple TV 4K no es solo un dispositivo de entretenimiento, sino también un elemento esencial para el hogar que transforma el salón en función de lo que el usuario quiera hacer en cada momento. Con Apple Fitness+, el salón se convierte en un gimnasio, y con Apple Arcade y el catálogo del App Store, en una sala de juegos. Con la app Apple TV, los usuarios pueden disfrutar de cientos de contenidos Apple Originals, como emocionantes dramas, historias épicas de ciencia ficción y reconfortantes comedias, además de deportes en directo como la Fórmula 1® en Estados Unidos, la Major League Soccer y Friday Night Baseball.4 Los usuarios también pueden participar en llamadas FaceTime con Cámara de Continuidad, ver fotos y hacer aún más cosas más en la pantalla grande.5 Con un iPhone o iPad, los usuarios ahora pueden personalizar la forma en que sus fotos de iCloud aparecen en el Apple TV y configurar fácilmente salvapantallas personalizados con recuerdos o pases de diapositivas de retratos sin mostrar toda la fototeca. Además, una nueva prestación de salvapantallas aleatorios cambia automáticamente de categoría para que siempre se vea una imagen diferente.

Diseñado en torno a la privacidad y la seguridad

Como todos los productos Apple, el Apple TV 4K se ha diseñado pensando en la privacidad y la seguridad. El Apple TV 4K y el chip A19 incluyen Secure Exclaves: entornos de ejecución protegidos y separados que se utilizan para procesar los datos del micrófono con independencia del resto del sistema. Se han añadido prestaciones de aislamiento a muchos de los principales componentes del chip que trabajan en tándem para proteger los Secure Exclaves y mantenerlos apartados del resto del sistema. tvOS, las apps, los usuarios y Apple no pueden acceder a los datos que se procesan y analizan en los Secure Exclaves. El vídeo protegido de HomeKit cifra las imágenes de extremo a extremo y Apple nunca puede acceder a ellas.

El Apple TV 4K y el medio ambiente

El Apple TV 4K se ha diseñado pensando en el medio ambiente y en contribuir al ambicioso objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental en 2030. El Apple TV 4K incorpora revestimiento de oro y soldadura de estaño 100 % reciclados en todos los circuitos impresos diseñados por Apple, y tierras raras 100 % recicladas en todos los imanes. El módulo térmico está fabricado con un 80 % de aluminio reciclado, y la carcasa del mando Siri Remote incluye aluminio 100 % reciclado. El Apple TV 4K cumple los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. Como todos los productos Apple, el embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra6 y se puede reciclar fácilmente.

Precios y disponibilidad

Los clientes de España y otros 29 países y regiones ya pueden reservar el Apple TV 4K (4.ª generación) en apple.com/es/store y la app Apple Store, y estará disponible en las tiendas el viernes, 13 de noviembre.

El Apple TV 4K (4.ª generación) está disponible por 349 € .

. El nuevo mando Siri Remote es compatible con el Apple TV HD y el Apple TV 4K, y también se vende por separado. La compatibilidad con Buscar está disponible en el mando Siri Remote (2.ª generación o posterior).

Acerca de Apple Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS— ofrecen experiencias fluidas en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.

La compatibilidad con Buscar está disponible en el mando Siri Remote (2.ª generación o posterior). Búsqueda de Precisión está disponible para el mando Siri Remote (4.ª generación) enlazado a un iPhone Duo, iPhone Air, iPhone 17 o modelos posteriores (excepto el iPhone 17e) con la última versión de iOS. Su disponibilidad varía según la región. La opción de hacer sonar el mando Siri Remote para localizarlo solo está disponible en el modelo más reciente. El sonido envolvente de cine en casa requiere cuatro altavoces HomePod (2.ª generación) o HomePod mini 2 en pares del mismo modelo (par delantero y par trasero) enlazados a un Apple TV 4K (4.ª generación) con la última versión del sistema operativo. Los accesorios inteligentes compatibles se venden por separado. El acceso a algunos contenidos puede requerir una suscripción. La emisión de partidos en directo está sujeta a restricciones geográficas. La disponibilidad de títulos y apps está sujeta a cambios. Algunas aplicaciones no están disponibles en todas las zonas geográficas. Disponible en modelos compatibles de iPhone y iPad con Apple TV 4K (2.ª generación o posterior) y la última versión del sistema operativo. Desglose por peso de los embalajes de productos vendidos en Estados Unidos. Los adhesivos, las tintas y los recubrimientos no se incluyen en los cálculos de Apple.