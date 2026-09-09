Nuevo Apple Watch Ultra 4

Apple ha presentado hoy el Apple Watch Ultra 4, el reloj de deporte y aventura definitivo, que ahora incluye nuevas prestaciones avanzadas de salud y fitness, y una mayor autonomía.

Con el nuevo sistema de medición de salud y el chip S11, el Apple Watch Ultra 4 ofrece la detección de frecuencia cardiaca más preciso en un wearable, 1 mediciones de frecuencia cardíaca y variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) de mayor frecuencia y una nueva puntuación de disposición para ayudar a todo tipo de atletas. El Apple Watch Ultra 4 también cuenta con mayor autonomía para registrar los entrenamientos al aire libre durante hasta 45 horas y el GPS más preciso en un reloj deportivo.2 Además de potenciar el sistema de sensores de salud, el nuevo S11, el chip más potente de Apple para dispositivos wearable, hace posible nuevas prestaciones que llegarán más adelante este año para ayudar a las personas sordas o con problemas de audición a estar al tanto de sonidos importantes, con las innovaciones de privacidad, seguridad y accesibilidad como base.

Estas prestaciones se suman a las numerosas formas que ya ofrece el Apple Watch Ultra para ayudar a los usuarios, como el seguimiento avanzado de entrenamientos en distintas actividades, el control del sueño, potentes prestaciones de salud como las notificaciones de salud cardiaca y la app ECG,3 y revolucionarias funciones de seguridad como las comunicaciones vía satélite.4 El Apple Watch Ultra 4 es el wearable más completo en prestaciones de salud, fitness y seguridad. 5

El Apple Watch Ultra 4 está disponible en dos elegantes acabados ultrarresistentes: titanio natural y titanio negro. El Apple Watch Ultra 4 se puede reservar desde hoy, con disponibilidad el viernes, 18 de septiembre.

«El nuevo sistema de medición de salud y el chip S11 llevan al Apple Watch Ultra 4, nuestro reloj más capaz y resistente, al siguiente nivel, ofreciendo a los usuarios mayor autonomía, carga más rápida y la medición de frecuencia cardiaca más precisa en un wearable», ha dicho Kaiann Drance, vicepresidenta de Marketing Mundial del Apple Watch de Apple. «Gracias a los valiosos datos útiles sobre salud y fitness, como la disposición, y una gran pantalla brillante, el Apple Watch Ultra 4 está diseñado para acompañarte a donde vayas: entrenamientos, aventuras y todo aquello que te propongas hacer en el día».

La medición de frecuencia cardiaca más precisa en un wearable

El Apple Watch Ultra 4 cuenta con una nueva arquitectura que hace posible realizar un seguimiento continuo de alta fidelidad de la salud mediante el sistema de medición de salud, con nuevos sensores ópticos y eléctricos de frecuencia cardiaca. Gracias a este sistema y al chip S11, el Apple Watch Ultra 4 ofrece el control de frecuencia cardiaca más preciso en un wearable. Un riguroso estudio realizado con una población diversa de más de 1.000 personas comparó la precisión de la nueva medición de frecuencia cardiaca del Apple Watch con la de los principales dispositivos de su categoría y concluyó que el Apple Watch es el más preciso.

Gracias a indicadores LED verdes más grandes y eficientes en el sensor óptico de frecuencia cardiaca, el Apple Watch Ultra 4 mide las pulsaciones cada cinco segundos durante todo el día. Este registro continuo y pasivo proporciona información más detallada sobre la forma física y el estado fisiológico de cada persona, además de mejorar la precisión de los anillos Ejercicio y Movimiento. Los usuarios pueden consultar su frecuencia cardiaca en tiempo real en cualquier momento de la jornada en una complicación de la nueva esfera Frecuencia Cardiaca.

Ahora, la VFC, un indicador clave del estrés y la recuperación, se mide hasta 24 veces más a menudo y se puede consultar en una nueva sección de la app Frecuencia Cardiaca. El Apple Watch proporciona dos mediciones distintas de la VFC para ayudar a los usuarios a entender mejor su estado de salud. La VFC de recuperación es la mejor opción para identificar las señales diarias de estrés y recuperación, mientras que la VFC general es la más adecuada para obtener una visión más amplia del estado de salud, incluida la salud cardiovascular. En términos generales, unos valores de variabilidad más altos se asocian con una mejor recuperación, mientras que más bajos son indicativos de estrés.

La función de constantes vitales nocturnas ahora incluye mediciones de la VFC de recuperación, que se analizan en función de los valores de referencia de cada usuario para proporcionar una visión más completa de su estado de salud.6Y una nueva vista de las constantes vitales diurnas permite alternar entre los datos nocturnos y diurnos para detectar posibles cambios en los indicadores de los usuarios antes de que aparezcan durante la noche.

Disposición: una evaluación diaria de la capacidad corporal

El Apple Watch Ultra 4 estrena Disposición, una nueva prestación que analiza la actividad reciente, la carga de ejercicio, las constantes vitales y la calidad del sueño para ofrecer información sobre la capacidad del usuario para cada día. Disposición ofrece una puntuación de 0 a 10 cada día, con una recomendación clara y concreta: recuperarse, tomárselo con calma, prepararse o ir a por todas. Esto ayuda a los usuarios a decidir cómo afrontar la jornada, ya sea para organizar un intenso día de trabajo o su plan de entrenamiento.

Disposición se actualiza a lo largo del día a medida que se reciben nuevos datos para reflejar por ejemplo un entrenamiento intenso o un cambio en las constantes vitales diurnas. También indica claramente qué factores están detrás de la puntuación y permite a los usuarios acceder a más detalles. El algoritmo de puntuación se ha desarrollado a partir de datos del Apple Heart and Movement Study, en colaboración con especialistas del ejercicio físico y doctores de Apple.

Mayor autonomía y carga más rápida

El Apple Watch Ultra 4 ahora ofrece más de dos días de autonomía para el uso cotidiano, llegando hasta 50 horas. Y en modo de bajo consumo, la batería alcanza hasta las 84 horas de uso.7 Además, la carga del reloj es más rápida que nunca: 15 minutos son suficientes para disfrutar de hasta 18 horas de autonomía adicionales.8

Para registrar los entrenos al aire libre, el nuevo modo Entreno Prolongado ofrece hasta 25 horas de autonomía con las lecturas del ritmo cardiaco y el GPS activados, lo que supone un 25 % más respecto al modelo anterior. Y para las sesiones aún más largas, el modo Entreno Prolongado al Máximo permite que el Apple Watch Ultra 4 registre carreras, caminatas y rutas al aire libre durante 45 horas, tiempo suficiente para completar una carrera de 160 km, a la vez que obtiene datos de la ubicación por GPS cada segundo.9

Un seguimiento de pasos más preciso

El modelo de podómetro se ha rediseñado por completo con nuevos algoritmos de aprendizaje automático y el chip S11 para ofrecer mediciones de distancia más precisas durante los entrenamientos de andar o correr en interiores, y un recuento de pasos más exacto durante todo el día. Como resultado, el Apple Watch Ultra 4 ahora ofrece el seguimiento de pasos más preciso en un smartwatch.10 El chip S11 también estrena la nueva complicación Pasos, que permite a los usuarios registrar sus pasos en tiempo real, directamente en la esfera de su reloj.

Reconocimiento de Sonidos y Shazam con el chip S11

Como los usuarios siempre llevan el Apple Watch en la muñeca, es el dispositivo perfecto para ayudarlos a estar atentos a sonidos importantes. Gracias al micrófono integrado y a la potencia del chip S11, el Apple Watch Ultra 4 ofrece nuevas prestaciones que ayudan a los usuarios a ser conscientes de su entorno, con la privacidad, la seguridad y la accesibilidad como pilares centrales de su diseño.

Prestaciones incluidas:

Reconocimiento de Sonidos , que llega al Apple Watch para alertar a las personas sordas o con pérdida de audición de sonidos importantes, incluso cuando no tienen el iPhone cerca. Esta prestación escucha sonidos como sirenas, alarmas, timbres o un bebé llorando y utiliza la inteligencia del dispositivo para avisar a los usuarios cuando los detecta.

, que llega al Apple Watch para alertar a las personas sordas o con pérdida de audición de sonidos importantes, incluso cuando no tienen el iPhone cerca. Esta prestación escucha sonidos como sirenas, alarmas, timbres o un bebé llorando y utiliza la inteligencia del dispositivo para avisar a los usuarios cuando los detecta. Shazam, que identifica al instante la música que suena y muestra el nombre de la canción y el artista en el widget Reconocimiento de Música del Grupo Inteligente, para ver la información rápidamente de un vistazo en la muñeca.

Estas prestaciones están diseñadas en torno a la privacidad, y combinan hardware, software y servicios para proteger la privacidad de los usuarios de una forma que solo Apple puede hacer. Además, no crean ni almacenan grabaciones de audio, y el audio sin procesar es completamente inaccesible para los sistemas operativos, las apps, el usuario y Apple. Esto se debe a que el chip S11 del Apple Watch Ultra 4 integra Secure Enclave, un compartimento aislado que procesa el audio sin interferir con el resto del sistema y lo borra inmediatamente después.

Los usuarios deciden si quieren activar cada prestación. Más información sobre cómo Apple protege la privacidad aquí.

watchOS 27 integrado

Con watchOS 27, el Apple Watch Ultra 4 incorpora una amplia gama de novedades, entre ellas:

Una cuadrícula dinámica de apps con los iconos de cinco apps sugeridas por Siri, con las apps que más se usan y las que se han abierto recientemente en el Apple Watch.

con los iconos de cinco apps sugeridas por Siri, con las apps que más se usan y las que se han abierto recientemente en el Apple Watch. Un nuevo gesto de tocar con un solo dedo, que permite a los usuarios abrir cómodamente un widget en el Grupo Inteligente tocando el pulgar con el índice. Ahora los usuarios pueden usar el gesto de doble toque para desplazarse por el Grupo Inteligente y el de un toque para seleccionar un widget usando solo una mano. 11

con un solo dedo, que permite a los usuarios abrir cómodamente un widget en el Grupo Inteligente tocando el pulgar con el índice. Ahora los usuarios pueden usar el gesto de doble toque para desplazarse por el Grupo Inteligente y el de un toque para seleccionar un widget usando solo una mano. Sugerencias de widgets del Grupo Inteligente , que aparecen cuando resultan más útiles, como una sugerencia de Mapas para aparcar el coche o un mensaje para indicar que se acerca el cumpleaños de un contacto.

, que aparecen cuando resultan más útiles, como una sugerencia de Mapas para aparcar el coche o un mensaje para indicar que se acerca el cumpleaños de un contacto. Ayuda durante la perimenopausia y la menopausia en Control del Ciclo en el Apple Watch y en la app Salud en el iPhone. 12

en Control del Ciclo en el Apple Watch y en la app Salud en el iPhone. Compatibilidad con Workout Buddy en el Apple Watch cuando los usuarios no tienen el iPhone cerca. Workout Buddy ahora también ofrece aún más datos de actividad física al motivar a los usuarios, y está disponible en español además de inglés.13

Gama y correas

El Apple Watch Ultra 4 está disponible en titanio natural o negro.

Este otoño, la gama de correas estrena una gran variedad de colores. La correa Loop Trail ahora está disponible en color ocre fuerte, arena y burdeos, mientras que la correa Loop Alpine está disponible en color desierto, oliva oscuro y burdeos.

Las correas Ocean ahora están hechas de un exclusivo material de silicona translúcido en tres nuevos colores: gris translúcido, alga marina translúcido y negro translúcido.

Apple Watch Hermès Ultra 4

Además del Apple Watch Hermès Ultra 4 en titanio natural, la colección Apple Watch Hermès estrena la nueva y llamativa correa Grand H de titanio, con un mecanismo de extensión integrado que permite ajustarla para llevarla sobre un traje de neopreno. El Apple Watch Hermès Ultra 4 también cuenta con la nueva esfera Fathom and Wonder, que muestra una ilustración de las profundidades del océano. Los usuarios pueden girar la Digital Crown para elegir entre cuatro esferas que van desde la superficie hasta el fondo del mar. Cada opción tiene un tono azul único y animaciones diferentes.

El Apple Watch Ultra 4 y el medio ambiente

El nuevo Apple Watch Ultra 4 se ha diseñado pensando en el medio ambiente y en contribuir al ambicioso objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental en 2030. Está fabricado con un 45 % de materiales reciclados,14 incluyendo titanio 100 % reciclado en la caja de titanio impresa en 3D y cobalto 100 % reciclado en la batería. Toda la electricidad empleada en la fabricación del Apple Watch Ultra 4 procede de energías renovables, como la solar y la eólica, en toda la cadena de suministro, y Apple también ha invertido en suficiente energía renovable en todo el mundo para satisfacer la demanda eléctrica de los clientes a la hora de cargar sus dispositivos. Como todos los productos Apple, el embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra15y se puede reciclar fácilmente.

Precios y disponibilidad

El Apple Watch Ultra 4 puede reservarse a partir de hoy en Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Reino Unido y más de 50 países y regiones adicionales, y estará disponible en las tiendas el viernes, 18 de septiembre.

El Apple Watch Ultra 4 está disponible desde 899 € .

. Las nuevas correas para el Apple Watch pueden reservarse desde hoy en apple.com/es/store y en la app Apple Store, y estarán disponibles en las tiendas el viernes, 18 de septiembre.

watchOS 27 estará disponible para el Apple Watch Series 9 o posterior, Apple Watch SE 3 y Apple Watch Ultra 2 o posterior a partir del lunes, 14 de septiembre, y requiere un iPhone 11 o posterior o iPhone SE (2.ª generación o posterior) con iOS 27. No todas las prestaciones están disponibles en todos los dispositivos o regiones. Más información sobre la disponibilidad en apple.com.

Apple Intelligence estará disponible con watchOS 27 el lunes, 14 de septiembre, para los usuarios con un dispositivo compatible con Apple Intelligence configurado en un idioma admitido. Apple Intelligence está disponible en los siguientes idiomas: alemán, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués, sueco, turco y vietnamita. Algunas prestaciones no están disponibles en todos los países o idiomas. La disponibilidad de prestaciones e idiomas y los requisitos del sistema se pueden consultar en apple.com/es/apple-intelligence.

Las nuevas suscripciones pueden obtener tres meses de Apple Fitness+ y Apple Music con la compra de un Apple Watch Series 12, Apple Watch SE 3 o Apple Watch Ultra 4. La disponibilidad de los productos y servicios puede variar según las regiones. Más información en apple.com/es/promo. 16

AppleCare ofrece a los usuarios de productos Apple unos servicios de asistencia y reparaciones excepcionales, además de opciones flexibles. Los clientes pueden contratar AppleCare+ para su nuevo Apple Watch y, en Estados Unidos, AppleCare One para proteger varios productos con un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para daños accidentales, como caídas y derrames, y también protección frente a robo y pérdida para algunos productos, servicio de sustitución de la batería y asistencia ininterrumpida por parte de los expertos de Apple. Más información en apple.com/es/applecare.

Más información sobre Apple 2030 en apple.com/es/2030.

Acerca de Apple Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS— ofrecen una misma experiencia en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.