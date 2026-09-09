Apple presenta el iPhone Duo

Apple presentó hoy Duo para iPhone, el primer iPhone plegable. Abierto, es el iPhone más delgado de la historia, con una pantalla interior de 7,6 pulgadas que proporciona un gran lienzo para ver contenido, jugar y realizar múltiples tareas, y un acabado especial de nanotextura que minimiza el deslumbramiento para una experiencia de visualización sin igual.

La pantalla exterior de 5,4 pulgadas ofrece el 90 por ciento del área de la pantalla del iPhone 18 Pro en un diseño compacto y de bolsillo.1 Ambas pantallas comparten la misma relación de aspecto, por lo que el contenido escala proporcionalmente, lo que garantiza la continuidad visual.

El iPhone Duo está diseñado para durar con un diseño de hardware innovador y una bisagra de precisión que ofrece una sensación suave y satisfactoria con cada uso. Impulsado por el nuevo A20 Pro, el iPhone Duo cuenta con un avanzado sistema de gestión térmica con una cámara de vapor diseñada a medida y una arquitectura de doble batería, que ofrece un rendimiento profesional y una impresionante duración de la batería durante todo el día.

El avanzado sistema de cámara toma fotos y vídeos impresionantes, con el diseño plegable que desbloquea nuevas y divertidas formas de usar la cámara que no son posibles en ningún otro iPhone.iOS 27se reinventa, permaneciendo familiar e intuitivo mientras se adapta a las formas versátiles en que los usuarios pueden interactuar con el iPhone Duo. Y conInteligencia de Apple2 yIA de Siri,3 iPhone Duo reúne potentes capacidades de IA con el contexto personal de un usuario.

El iPhone Duo está disponible en dos colores refinados: blanco estrellado y cielo nocturno. Los pedidos anticipados comienzan el viernes 16 de octubre, con disponibilidad a partir del viernes 23 de octubre.

“El iPhone Duo es el cambio más transformador para el iPhone desde el original. Con un diseño completamente nuevo y experiencias intuitivas, muestra lo que es posible cuando el hardware y el software se diseñan juntos y redefine lo que significa usar un teléfono plegable», dijo John Ternus, CEO de Apple. «Con la pantalla más grande de la historia del iPhone que todavía cabe fácilmente en tu bolsillo, combinada con la potencia del A20 Pro, el iPhone Duo te ayuda a mantenerte más inmerso y productivo dondequiera que vayas, ya sea que estés disfrutando de contenido, a través de aplicaciones multitarea o jugando».

Dos pantallas, un diseño innovador

El iPhone Duo ofrece la pantalla de iPhone más grande de Apple en un diseño completamente nuevo. Cerrado, el iPhone Duo es cómodo de usar con una sola mano y cabe fácilmente en un bolsillo, con una pantalla Super Retina XDR exterior de 5,4 pulgadas que proporciona el 90 por ciento del área de la pantalla del iPhone 18 Pro. Abierta, la pantalla Super Retina XDR interior de 7,6 pulgadas es un 50 por ciento más grande que el iPhone 18 Pro Max, ofreciendo un lienzo inmersivo para todo lo que hacen los usuarios. Un acabado de nanotextura de primera calidad reduce el deslumbramiento y los reflejos, creando una superficie mate que minimiza la visibilidad de los pliegues y se siente muy bien al tacto.

Debajo de la pantalla interior, una nueva cámara FaceTime permanece oculta cuando no está en uso para mantener la pantalla sin interrupciones. Ambas pantallas comparten la misma relación de aspecto, diseñada para la forma en que las personas usan su iPhone, por lo que la experiencia se siente continua tanto si el iPhone Duo está abierto como cerrado. Las pantallas también cuentan con ProMotion, Always On y 3000 nits de brillo máximo al aire libre. A finales de este año, el iPhone Duo será compatible con el Apple Pencil con USB-C, lo que permitirá a los usuarios tomar notas, dibujar o marcar documentos en cualquiera de las pantallas.

Touch ID está integrado en el botón lateral para una autenticación fácil, segura y consistente de si el iPhone Duo está abierto o cerrado, y los usuarios pueden desbloquear el iPhone Duo usando su Apple Watch. El diseño también cuenta con el control de la cámara para iniciar rápidamente la cámara, incluido el nuevo modo de cámara de Siri, que permite a Siri ver lo que el usuario ve para responder preguntas y tomar medidas.

Diseñado para la durabilidad

El iPhone Duo está diseñado para durar y se siente excepcionalmente sólido con cada uso. Está hecho de titanio de grado 5 para una resistencia increíble, con un recinto que tiene un elegante acabado pulido como espejo y una cubierta de bisagra impresa en 3D con un acabado micro-blaslado en contraste. Ceramic Shield protege la parte posterior del iPhone Duo, y Ceramic Shield 2 en la parte frontal tiene una resistencia a los arañazos 3 veces mejor que la generación anterior. El iPhone Duo también es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo con una clasificación IP68.4 La bisagra está diseñada con más de 100 componentes para controlar con precisión la apertura y el cierre y apoyar el centro de la pantalla, proporcionando una sensación suave y satisfactoria. Internamente, las costillas de soporte refuerzan la estructura para una mayor rigidez, mientras que las divisiones de la antena con inserciones de fibra cerámica mejoran la rigidez del marco.

La pantalla interior está diseñada para soportar el desgaste del uso diario. Un revestimiento resistente a los arañazos y una capa de cubierta nanotexturizada, hecha de un polímero personalizado con una rigidez hasta un 40 por ciento más alta que otros materiales utilizados en la industria, protegen la superficie. El vidrio de alta resistencia se encuentra por encima y por debajo del panel de visualización plegable, con adhesivos personalizados que permiten que las capas se deslicen unas sobre otras como las páginas de un libro, aliviando la tensión por flexión, y una placa de titanio en la parte inferior mejora aún más la durabilidad.

Un sistema de cámara avanzado con nuevas experiencias

El iPhone Duo ofrece un avanzado sistema de cámara que ofrece experiencias completamente nuevas que son posibles gracias a su diseño innovador. Con la nueva cámara principal Fusion de 48MP, los usuarios pueden tomar fotos nítidas a una resolución de hasta 48MP con cero retraso de obturación, capturar en el valor predeterminado de 24MP para una calidad de imagen increíble a un tamaño de archivo perfecto para compartir y acercarse al sujeto con un teleobjetivo 2x de calidad óptica integrado.

La cámara Fusion Main de 48MP también se beneficia de una nueva canalización de imágenes computacionales para detalles nítidos, y sobresale en poca luz gracias a un sensor grande, apertura rápida y estabilización óptica de imagen con cambio de sensor.

La cámara Ultra Wide Fusion de 48 MP, igual que en los modelos de iPhone 18 Pro, captura campos de visión más amplios y permite la fotografía macro, mientras que la cámara frontal Center Stage puede tomar automáticamente fotos y vídeos en cualquier orientación, para que los usuarios no tengan que girar el iPhone para selfies de paisaje.

Los estilos fotográficos mejorados con nuevos controles de textura y grano permiten a los usuarios marcar aún más su aspecto deseado y tener un control más creativo sobre sus fotos.5 Debajo de la pantalla interior, una nueva cámara FaceTime ayuda a los usuarios a conectarse con amigos y familiares, ya sea que el iPhone Duo esté abierto o apoyado en una superficie para llamadas manos libres.

El diseño plegable con pantallas duales desbloquea experiencias de cámara que no son posibles en ningún otro iPhone.

Con Smart Take, los usuarios ya no se pierden estar en la foto porque están detrás del obturador o corriendo para vencer a un temporizador. Los modelos de IA en el dispositivo que se ejecutan en A20 Pro analizan la escena en tiempo real y capturan fotos automáticamente cuando los sujetos están posando.

Los usuarios pueden tomarse un selfie con las cámaras traseras de mayor resolución y previsualizar su toma en la pantalla exterior.

Duo Preview muestra la vista previa en vivo en la pantalla exterior, ayudando a los sujetos a posar, comprobar su encuadre y guiar la toma.

Kid Cue reproduce animaciones de Peanuts en la pantalla exterior para captar la atención de los niños para que miren a la cámara.

Duo FaceTime permite a las personas que están con el usuario unirse a una videollamada en la pantalla exterior, para que todos puedan compartir el momento sin aglomerarse alrededor de una pantalla.

El iPhone Duo admite grabación a 4K120 fps en Dolby Vision en la cámara principal Fusion de 48MP, desbloqueando magníficos efectos de cámara lenta ajustando la velocidad de reproducción. Los usuarios ahora pueden aplicar efectos cinematográficos después de la captura a hasta 60 fps, y Audio Mix introduce nuevos algoritmos que ofrecen voces de mayor calidad y ahora pueden aislar la música. Time-lapse es compatible con 4K en Dolby Vision HDR, y los usuarios pueden apoyar el iPhone Duo sin necesidad de un trípode para capturar fácilmente vídeos de mayor duración.

Una experiencia de iOS reimaginada pero familiar

iOS 27 está diseñado para el iPhone Duo, ofreciendo una experiencia familiar e intuitiva que introduce nuevas formas de interactuar con el iPhone. Los controles de pantalla de bloqueo, el Dock en la pantalla de inicio y la navegación y los controles de la aplicación ahora aparecen en el lateral para maximizar el espacio vertical para el contenido.

Cuando el iPhone Duo está abierto, la pantalla muestra dos páginas de la pantalla de inicio con la vista de hoy, una lista de widgets personalizables de desplazamiento vertical, a la izquierda. La barra de estado incluye un sistema circular y flexible que se encuentra en la esquina de la pantalla, mostrando información relevante como Wi-Fi, potencia celular, batería y más.

La Dynamic Island también se rediseñó para adaptarse verticalmente al lado de las pantallas exteriores e interiores, y se expande para mostrar las actividades y alertas en vivo. iOS se adapta perfectamente a las nuevas formas de usar el iPhone Duo: el contenido reacciona a medida que se pliega, se reorienta cuando se gira hacia un lado y cambia a la pantalla adecuada cuando se voltea.

Las aplicaciones de Apple están optimizadas para el iPhone Duo, y los desarrolladores pueden adaptar fácilmente sus aplicaciones utilizando las API nuevas y actualizadas en los últimos SDK, y el próximo soporte para iPhone Duo en Device Hub en Xcode. Aplicaciones de terceros, como Netflix, Zoom y Slack, ya están aprovechando el diseño plegable para ofrecer experiencias inmersivas que aprovechen al máximo la pantalla más grande y las nuevas formas de usar el iPhone Duo.

La pantalla expansiva sobrealimenta la productividad, permitiendo a los usuarios hacer más a la vez con nuevas capacidades de multitarea. Split View permite a los usuarios abrir dos aplicaciones una al lado de la otra en el iPhone por primera vez. Los usuarios también pueden cambiar rápidamente entre aplicaciones; abrir dos ventanas de la misma aplicación, como Safari; tener fácilmente una conversación con Siri AI mientras mira el contenido en el otro lado de la pantalla; y guardar pares de aplicaciones para volver a ellas más tarde.

StandBy recibe una actualización importante en el iPhone Duo. Pon el iPhone Duo hacia abajo y entra en modo de espera en la pantalla exterior o interior, incluso cuando no se está cargando, convirtiendo el dispositivo en un marco de fotos, un concentrador para widgets, reloj y más. Las nuevas caras de Calendario y Tiempo se unen a las caras de Reloj y Modulares existentes, mientras que la cara de Fotos se actualiza para mostrar Álbumes Compartidos. Cada cara ahora ofrece una personalización más profunda, con nuevos colores, fuentes y complicaciones para elegir.

La próxima generación de Apple Intelligence y un Siri nuevo

iPhone Duo da a los usuarios acceso a Siri AI, una versión completamente nueva de Siri que se está implementando en versión beta con iOS 27. Impulsado por Apple Intelligence, Siri es profundamente más personal, capaz y conversacional, y se vuelve aún más útil en la gran pantalla interior. Las potentes capacidades de IA combinadas con el contexto personal hacen del iPhone Duo un centro personal inteligente con privacidad y seguridad en su núcleo.

Siri AI puede aprovechar la comprensión del contexto personal para ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan en el momento a través de mensajes, correos electrónicos, fotos y más; usar la conciencia en pantalla para tomar medidas relacionadas con el contenido en la pantalla de un usuario; y responder preguntas sobre prácticamente cualquier tema. Los usuarios pueden escribir con Siri simplemente describiendo lo que necesitan. La nueva aplicación Siri también facilita la revisión de conversaciones pasadas o inicio de otras nuevas, con el historial de conversaciones sincronizado de forma privada entre productos con iCloud.

Además, Apple Intelligence hace que las aplicaciones sean más inteligentes y útiles. Los usuarios pueden mejorar la composición de una foto después de haberla tomado con Replante espacial, Extender y limpieza mejorada. Image Playground ahora también ofrece imágenes fotorrealistas, y con el próximo soporte para el estándar SynthID, los usuarios pueden identificar imágenes generadas o editadas con AI.6 En Safari, Notify Me ayuda a los usuarios a monitorear las páginas web en busca de cambios, como reabastecimiento de productos o caídas de precios, para mantenerse al tanto de las actualizaciones. Para proteger la privacidad de los usuarios, Apple Intelligence utiliza el procesamiento en el dispositivo y Private Cloud Compute, que amplía la privacidad y seguridad del iPhone a la nube.

Rendimiento Pro con A20 Pro y gestión térmica avanzada

Impulsado por el A20 Pro, el mismo chip que en los modelos de iPhone 18 Pro, y combinado con un avanzado sistema de gestión térmica, el iPhone Duo ofrece hasta un 35 por ciento más de rendimiento sostenido que el iPhone 17 Pro. Un nuevo paquete de chips inspirado en el silicio de Apple de la serie M conecta el A20 Pro directamente a una cámara de vapor personalizada, disipando el calor y potenciando la multitarea, los juegos y las cargas de trabajo complejas de inteligencia artificial.

Un nuevo motor de visualización impulsa las pantallas interiores y externas simultáneamente y permite una experiencia fluida a medida que los usuarios hacen la transición entre ellas. La CPU de 6 núcleos es hasta un 20 por ciento más rápida que la A19 Pro, ofreciendo la CPU más rápida en un teléfono inteligente; la GPU de 7 núcleos es hasta un 40 por ciento más rápida y más eficiente en energía; y el nuevo Neural Engine Dual de 16 núcleos ofrece el doble de potencia informática para ejecutar modelos de IA en el dispositivo.

El A20 Pro también ofrece un 50 por ciento más de ancho de banda de memoria unificado y está construido sobre la última tecnología de proceso de 2 nanómetros.

Impresionante duración de la batería durante todo el día

El iPhone Duo está diseñado con una batería de alta energía en cada lado para maximizar la capacidad mientras se utiliza el espacio interno de manera eficiente. Una combinación de silicio de Apple y algoritmos de reequilibrio de energía permite que las baterías funcionen sin problemas como una sola, por lo que los usuarios tienen hasta 31 horas de reproducción de vídeo cuando usan la pantalla interior, hasta 44 horas de reproducción de vídeo cuando usan la pantalla externa y hasta 24 horas de uso por carga cuando ambas pantallas se usan por igual.7

Los usuarios también pueden disfrutar de una carga rápida: el iPhone Duo puede cargar hasta un 50 por ciento en unos 20 minutos o cargar de forma inalámbrica hasta un 50 por ciento en unos 30 minutos con un cargador MagSafe o Qi2.8

Potentes capacidades inalámbricas

El iPhone Duo cuenta con un diseño solo eSIM en todo el mundo que ahorra espacio interno para maximizar la capacidad de la batería.9 eSIM ofrece mayor flexibilidad, mejor seguridad y conectividad perfecta en comparación con las tarjetas SIM físicas tradicionales, y como estándar de la industria, es compatible con más de 500 operadores de todo el mundo, incluidos AT&T, T-Mobile, Verizon y más. iOS 27 también presenta iPhone Handoff, que permite a los usuarios con operadores compatibles cambiar fácilmente entre dos modelos de iPhone con el mismo número de teléfono.10

N1, un chip de red inalámbrica diseñado por Apple, permite Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, mientras que C2, el sistema de módem celular de próxima generación de Apple, aporta mejoras impulsadas por IA a la calidad y fiabilidad celular, y ahora es compatible con mmWave en los EE. UU.

Hermosos accesorios nuevos

Para complementar el iPhone Duo, Apple está presentando nuevos y hermosos accesorios. El iPhone Duo Folio, disponible en azul marino y color topo, cuenta con un soporte integrado que admite una amplia gama de ángulos para leer, ver contenido o FaceTime, y se pliega perfectamente cuando no está en uso. La funda del iPhone Duo, disponible en azul arena y azul marino, es delgada y ligera, con un diseño protector de dos partes que se envuelve en ambos lados del dispositivo. Ambos estuches son compatibles con MagSafe, Qi2 25W y cargadores certificados por Qi. Con imanes integrados que se alinean perfectamente con el iPhone Duo, ofrecen una experiencia de fijación mágica y una carga inalámbrica rápida.

iPhone Duo y el entorno

El iPhone Duo se construyó pensando en el medio ambiente e impulsa el progreso hacia el ambicioso plan de Apple de ser neutro en carbono en toda su huella para 2030. Está fabricado con un 35 por ciento de contenido reciclado en general,11 incluyendo un 100 por ciento de cobalto reciclado en la batería y un 100 por ciento de titanio reciclado en la cubierta de bisagra impresa en 3D. El iPhone Duo se fabrica con un 60 por ciento de energía renovable, como la eólica y la solar, en toda la cadena de suministro, y cumple con los altos estándares de Apple en cuanto a eficiencia energética y química segura. Al igual que todos los productos Apple, su embalaje de papel es 100 por ciento a base de fibra12 y se puede reciclar fácilmente en casa.

Precios y disponibilidad

El iPhone Duo está disponible en blanco estrellado y cielo nocturno, y comienza en 1999.99 $ (EE. UU.) o 83,29 $ (EE. UU.) al mes durante 24 meses, en capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.13

(EE. UU.) o al mes durante 24 meses, en capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.13 Apple Upgrade, un programa de arrendamiento proporcionado por Klarna y disponible en los EE. UU., ofrece a los clientes elegibles opciones de pago mensual para el iPhone Duo, con términos de arrendamiento de 12 y 24 meses a partir de 57,99 $ (EE. UU.) al mes durante 24 meses. Para más información, visiteapple.com/shop/apple-upgrade.14

Los clientes de más de 70 países y regiones, incluidos Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Alemania, India, Japón, Malasia, México, Singapur, Corea del Sur, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam, podrán reservar el iPhone Duo a partir de las 5 a. m. PT el viernes 16 de octubre, con disponibilidad a partir del viernes 23 de octubre. El iPhone Duo estará disponible en otros 28 países y regiones a partir del viernes 30 de octubre.

La funda del iPhone Duo estará disponible por 79 $ (EE. UU.) en azul marino y arena, y el iPhone Duo Folio con soporte estará disponible por 129 $ (EE. UU.) en azul marino y color topo. La funda para iPhone Duo y el iPhone Duo Folio con soporte estarán disponibles para ordenar a partir del viernes 16 de octubre.

(EE. UU.) en azul marino y arena, y el iPhone Duo Folio con soporte estará disponible por (EE. UU.) en azul marino y color topo. La funda para iPhone Duo y el iPhone Duo Folio con soporte estarán disponibles para ordenar a partir del viernes 16 de octubre. El iPhone Duo estará disponible con iOS 27.1. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todos los idiomas o regiones, y la disponibilidad puede variar debido a las leyes y regulaciones locales. Para obtener más información sobre la disponibilidad, visiteApple.com.

Apple Intelligence estará disponible con iOS 27 el lunes 14 de septiembre, para los usuarios con un dispositivo habilitado para Apple Intelligence configurado en un idioma compatible. Apple Intelligence está disponible con soporte para los siguientes idiomas: inglés, danés, holandés, francés, alemán, italiano, noruego, portugués, español, sueco, turco, vietnamita, chino (simplificado), chino (tradicional), japonés y coreano. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todas las regiones o idiomas. Para conocer la disponibilidad de funciones e idiomas y los requisitos del sistema, consulteApple.com/apple-intelligence.

Siri AI se lanzará con iOS 27 como versión beta el lunes 14 de septiembre, para usuarios con un dispositivo compatible configurado en inglés, con soporte para francés, japonés, coreano, portugués y español en octubre. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todas las regiones o idiomas.

Cuando están fuera de la cobertura celular y Wi-Fi, las innovadoras funciones satelitales de Apple ayudan a los usuarios de iPhone Duo a mantenerse conectados y obtener asistencia cuando más importa. Apple está ampliando el acceso gratuito a las funciones de satélite por un año adicional para los usuarios existentes de iPhone 14, iPhone 15 y iPhone 16 que hayan activado su dispositivo en un país que admita las funciones de satélite de Apple antes de la medianoche PT del 9 de septiembre. Para la disponibilidad de funciones satelitales, visitesupport.apple.com/es/es/105097.

AppleCare ofrece un servicio y soporte excepcionales, con opciones flexibles para los usuarios de Apple. Los clientes pueden elegir AppleCare+ para cubrir su nuevo iPhone o, en los mercados disponibles, AppleCare One para proteger varios productos en un plan simple. Ambos planes incluyen cobertura por accidentes como caídas y derrames, protección contra robo y pérdida en productos elegibles, servicio de reemplazo de batería y soporte prioritario de Expertos de Apple. En los Estados Unidos, los clientes también pueden elegir AppleCare One Family, que amplía esa misma cobertura a todos los dispositivos elegibles de un grupo de Apple Family Sharing por un precio mensual fijo. Para más información, visiteApple.com/applecare.

Los planes de iCloud+ comienzan en solo 0,99 $ (EE. UU.) al mes, proporcionando almacenamiento adicional para mantener fotos, vídeos, archivos y más seguros en la nube y accesibles en todos los dispositivos. iCloud+ también da acceso a funciones premium, como la creación de eventos en la aplicación Apple Invites, así como Private Relay, Hide My Email, dominios de correo electrónico personalizados y HomeKit Secure Video. Con Compartir en familia, los usuarios pueden compartir su suscripción con otros cinco miembros de la familia sin costo adicional. Para obtener más información y disponibilidad de funciones, visiteApple.com/icloudYapple.com/ios/feature-availability.

(EE. UU.) al mes, proporcionando almacenamiento adicional para mantener fotos, vídeos, archivos y más seguros en la nube y accesibles en todos los dispositivos. iCloud+ también da acceso a funciones premium, como la creación de eventos en la aplicación Apple Invites, así como Private Relay, Hide My Email, dominios de correo electrónico personalizados y HomeKit Secure Video. Con Compartir en familia, los usuarios pueden compartir su suscripción con otros cinco miembros de la familia sin costo adicional. Para obtener más información y disponibilidad de funciones, visiteApple.com/icloudYapple.com/ios/feature-availability. Los suscriptores nuevos y calificados que compran un iPhone Duo pueden desbloquear tres meses de Apple One de forma gratuita. Apple One incluye hasta seis servicios de Apple, incluidos Apple TV, Apple Music, hasta 2 TB de almacenamiento en iCloud+ y más, en un plan conveniente en varios dispositivos Apple. Esta oferta está disponible en países y regiones seleccionados con un nuevo iPhone, iPad o Mac elegibles a partir del 17 de septiembre. La disponibilidad del servicio varía según la región. Obtén más información sobre Apple One enapple.com/apple-one.

Acerca de Apple Apple revolucionó la tecnología personal con la introducción del Macintosh en 1984. Hoy en día, Apple lidera el mundo en innovación con iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch y Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple (iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS) proporcionan experiencias perfectas en todos los dispositivos Apple y empoderan a las personas con servicios innovadores que incluyen App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple se dedican a fabricar los mejores productos del mundo y a dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos.