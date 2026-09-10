Los desarrolladores tendrán que actualizar sus apps para que se vean bien en iPhone Duo

Como siempre, Apple ha animado a los desarrolladores a usar sus últimas herramientas de desarrollo de Xcode, y ahora sabemos por qué: ahora dice que si los desarrolladores han trabajado en el Xcode 27 actual, sus aplicaciones necesitarán poco trabajo para verse bien en el iPhone Duo.

Realmente no necesitarán absolutamente ningún trabajo, ya que las compilaciones existentes se mostrarán a pantalla completa en la parte delantera, y casi a pantalla completa en el interior. En la primera de una breve serie de vídeos, Apple muestra que las aplicaciones se dividirán a la izquierda para que ocupen la mayor parte de la pantalla, pero eviten la sección de la cámara.

Cuando los desarrolladores reconstruyen sus aplicaciones usando el nuevo Xcode 27.1, obtienen controles más finos. Sus aplicaciones pueden usar todo el ancho de la pantalla interior, al igual que todas las aplicaciones que se muestran en el vídeo de lanzamiento.

Ese nuevo Xcode 27.1 ya está disponible. Incluye un módulo de vista previa actualizado que permite a los desarrolladores ver cómo se verán sus aplicaciones en los cuatro diseños: