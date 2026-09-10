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iPhone Duo tiene carga MagSafe

10 septiembre, 20261 Minutos de lectura

De todas las cosas de las que hablar, Apple optó por dejar fuera si el iPhone Duo tenía MagSafe.Tiene sentido si no quieres hacer una presentación de dos horas. Afortunadamente, las especificaciones técnicas de Apple son claras al respecto.

No tendrá la carga rápida, y será más lento que por cable. Apple dice que puede obtener en 20 minutos hasta un 50% con un cargador con cable de 60 W.

Usando MagSafe, que es Qi2 de 25 W, tendrá un 50% en 30 minutos, por lo que no está tan lejos.

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Alf

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