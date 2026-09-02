Esto cobra John Ternus por dirigir Apple

Apple ha establecido el objetivo de compensación del nuevo CEO John Ternus en 58 millones de dólares, según una presentación actualizada de la SEC [PDF]. La compensación objetivo de Tim Cook es de 47 millones de dólares en su nuevo cargo como presidente ejecutivo.

La compensación fiscal 2027 de Ternus incluye un salario de 3 millones de dólares y una recompensa anual de capital con un valor objetivo de 55 millones de dólares. Una cuarta parte del premio se basa en el tiempo y se otorgará semestralmente durante cuatro años. El resto de las unidades de acciones restringidas (RSU) se adquieres en función del rendimiento total de los accionistas de Apple en relación con otras empresas en el S&P 500, que es cómo las RSU de Cook han funcionado durante muchos años. Para el año fiscal 2026, Apple otorgó a Ternus un premio RSU prorrateado con un valor objetivo de 2,5 millones de dólares.

El nuevo salario de Cook será de 2 millones de dólares, pero también está ganando un premio de capital con un valor objetivo de 45 millones de dólares en el año fiscal 2027. La mitad se otorgará en forma de RSU basadas en el tiempo que se adminen durante cuatro años, y la otra mitad se basará en el rendimiento de las acciones de Apple. Si Cook se jubila en o después del primer aniversario de la fecha de concesión, su capital se adquirirá, pero no recibirá las acciones hasta las fechas de adquisición originalmente programadas.

Las cifras de compensación objetivo para Ternus y Cook no incluyen las bonificaciones basadas en el rendimiento, por lo que la cantidad final que cada uno gana en el año fiscal 2027 podría cambiar.

En 2025, Cook ganó 74,3 millones de dólares, incluyendo un salario de 3 millones de dólares, 12 millones de dólares en premios en efectivo basados en el rendimiento y 57,5 millones de dólares en premios de acciones.