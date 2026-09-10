Apple Reference Image es la nueva forma de autenticar que la fotografía no se ha modificado

La función (que se puede activar a demanda) utiliza un nuevo sensor en la cámara principal que puede firmar cada píxel que ve. Tomar una foto en modo Referencia captura los datos del sensor firmados que Private Cloud Compute convierte en una imagen de referencia inalterable.

La aplicación Fotos muestra esa referencia junto a la foto principal como un negativo digital, lo que permite comparar las dos y determinar si se hicieron ediciones. El comunicado oficial de Apple dice que la función está diseñada para fotoperiodistas, fotógrafos y usuarios corrientes.

Apple ha confirmado ahora que las API en iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27 permitirán que las aplicaciones de terceros muestren imágenes de referencia.

Los metadatos de imagen y el próximo soporte para el estándar SynthID de Google también ayudarán a identificar imágenes generadas o editadas con IA. El soporte de SynthID llegará en una actualización de software a finales de este año y se aplicará a la mayoría de las imágenes editadas, dependiendo de los cambios realizados.

La imagen de referencia puede mostrar lo que el sensor vio cuando se presionó el obturador, pero no puede establecer que la escena fotografiada no se organizó o se presentó sin contexto. La función proporciona evidencia del historial de captura y edición en lugar de prueba de que cada afirmación adjunta a una imagen es verdadera.

La imagen de referencia no estará disponible en China en el momento del lanzamiento. La captura tampoco estará disponible en los modelos de iPhone 18 Pro en la Unión Europea inicialmente, aunque los dispositivos que ejecutan las versiones de OS 27 aún podrán desarrollar y ver imágenes de referencia.