Apple convoca su evento de presentación de los nuevos iPhone para el 9 de Septiembre

Ya suponemos que la noticia ha llegado hasta los rincones más recónditos de todo el orbe, pero como notarios de la actualidad es nuestra obligación dejar constancia, aunque seamos los últimos.

Apple va a celebrar su evento anual centrado en el iPhone el miércoles 9 de septiembre en el campus de Apple Park en Cupertino, California. El evento comenzará a las 10:00 a.m. Hora del Pacífico, con miembros de los medios de comunicación invitados a asistir.

El evento del iPhone de septiembre de 2026 verá la presentación del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Se rumorea que se podría presentar (o anunciar, con disponibilidad posterior) el iPhone plegable, presuntamente apodado iPhone Ultra. Teóricamente no habrá un iPhone 18 este año porque Apple está esperando hasta la primavera de 2027 para lanzar los modelos más asequibles (apple ya ha adoptado la filosofía de escalonar el lanzamiento de los modelos de iPhone en dos fases, tanto para aprovechar al máximo la exposición mediática como para cubrir meses «valle» con lanzamientos).

El nombre del evento cambia según el distintos país. En las imágenes, España y la original de USA

Los tres nuevos iPhones utilizarán el último chip A20 Pro de Apple construido sobre un proceso de 2 nm para mejorar la velocidad y la eficiencia. Los modelos iPhone 18 Pro podrían tener una cámara trasera de apertura variable mejorada, pero por lo demás serán similares a los modelos de iPhone 17 Pro. Es razonable esperare su precio aumente debido a la actual escasez de memoria.

Apple, siguiendo la tradición, también va a presentar el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4.

Los rumores, siempre insaciables, apuntan que existe la posibilidad de que veamos nuevos dispositivos domésticos inteligentes, incluido el concentrador doméstico de largamente rumores, un nuevo Apple TV 4K y un HomePod mini actualizado.

Personalmente, que actualicen productos ya existentes para aprovechar al máximo la compatibilidad con el nuevo Siri, ahora que por fin va a estar disponible, es creíble. Pero inaugurar nuevos nichos en el evento de presentación del producto mas importante de la casa (el iPhone), perdiendo la oportunidad de que brille con luz propia, salvo que sea un producto muy «menor» (tipo anillo de actividad, etc.) nos causa severas dudas.

Junto con el nuevo hardware, Apple dará las fechas de lanzamiento para iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate y otras próximas actualizaciones de software.

Apple planea transmitir el evento de otoño en vivo en su sitio web, en YouTube y a través de la aplicación Apple TV.

Los usuarios de YouTube pueden hacer clic en el marcador de posición del vídeo y elegir la opción «Notificarme» para recibir una notificación cuando la transmisión en vivo esté activa. Apple también ha agregado una cuenta regresiva para eventos.

Si YouTube tiene tu información de ubicación, la notificación y la cuenta regresiva se mostrarán en la hora local, por lo que es una buena manera de verificar cuándo tendrás que conectarte para ver el evento.

El evento de Apple comenzará a las 10 a. m. Hora del Pacífico, que es la 1 p.m. Hora del Este, 6 p.m. Horario de verano británico, 7 p.m. Hora de verano de Europa Central, y 10:30 p.m. Hora estándar de India, 1 a. m. Hora estándar de China (jueves 10 de septiembre), 1 a.m. Hora estándar del oeste australiano, 3 a. m. Hora estándar del este de Australia, y 5 a. m. en la hora estándar de Nueva Zelanda.

También puedes añadir el evento a tu calendario usando el sitio web de Apple Events.

En otro orden de cosas, esta keynote también será la primera presentada y orquestada por John Ternus, el nuevo CEO de Apple, después de que Tim Cook abandone su puesto el 1 de Septiembre. Como seguidores de Apple hay interés por ver qué cambios introduce el director general de Apple, ya que será indicativo de cómo planea manejar el timón de una de las empresas más influyentes del siglo XXI.

También veremos nuevas caras en las diferentes presentaciones, a medida que haya instalado a personas de su confianza para ejecutar su visión.