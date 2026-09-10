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La isla dinámica ahora muestra hasta tres actividades en vivo

10 septiembre, 20261 Minutos de lectura

El nuevo iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max cuentan con una isla dinámica rediseñada alrededor del recorte Face ID.

«[iPhone 18 Pro] también cuenta con una Dynamic Island mejorada», dijo Kaiann Drance, vicepresidenta de marketing de productos para iPhone, «rediseñada para que sea más pequeña, más útil e incluso mejor para ver la información en vivo de un vistazo».

«Ahora puede mostrar tres actividades en vivo y ayudarte a realizar un seguimiento de varias cosas a la vez», continuó, «como el estado de tu vuelo con Flighty, navegar con Mapas o simplemente comprobar tu temporizador».

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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