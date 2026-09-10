El Apple Watch serie 12 tiene nuevos sensores de salud y un nuevo silicio de Apple

Apple ha presentado el Apple Watch Series 12, diseñado con sensores de salud avanzados y el nuevo silicio de Apple para ofrecer lo que la compañía dice que es la detección de frecuencia cardíaca más precisa en un dispositivo portátil, y funciones avanzadas de salud y estado físico.

Con el nuevo sistema de detección de salud y el chip S11, el Apple Watch Series 12 ofrece mediciones de frecuencia cardíaca y variabilidad cardíaca (VFC) de mayor frecuencia, que impulsan un conjunto mejorado de funciones de salud y estado físico, incluida una nueva puntuación de preparación. Una aplicación Salud rediseñada en el iPhone llegará en el último trimestre de este año, que incluye una nueva pestaña Longevidad con una función Edad de salud (Health Age) que muestra cómo se rastrean las métricas en relación con la edad de un usuario.

Además de alimentar el sistema de detección de salud, el chip S11, el chip portátil más potente de Apple, también permite nuevas funciones de inteligencia de audio que llegarán a finales de este año, para ayudar a los usuarios a recordar momentos clave de sus conversaciones y mantenerse alerta a los sonidos importantes, construidos con innovaciones de privacidad, seguridad y accesibilidad en el núcleo.

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