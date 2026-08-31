Qué viene en Apple TV: 12 12 12

Apple TV ha revelado un primer vistazo a su próximo drama de atraco «12 12 12», protagonizado y producido por el nominado al Premio Emmy Anthony Mackie y el nominado al Globo de Oro y los Premios Critics Choice Jamie Dornan.

La emocionante serie original de ocho episodios se estrenará mundialmente el viernes 13 de noviembre de 2026, con los dos primeros episodios, seguidos de un episodio todos los viernes hasta el 25 de diciembre de 2026.

Cada episodio de «12 12 12» se desarrolla a través de tres líneas de tiempo de un atraco: los 12 meses de planificación, las 12 horas del atraco y los 12 días posteriores.

La serie sigue a un agente del FBI caído en desgracia (Mackie) y a un criminal de carrera estadounidense (Dornan) mientras juegan un juego de gato y ratón por toda Europa.

En el centro de todo está la atrevida y épica incursión en la bóveda de un banco en lo profundo de las calles de Zúrich.