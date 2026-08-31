Dos detalles más sobre el nuevo Mac mini de Apple

Apple presentó un nuevo Mac mini la semana pasada con opciones M6 y M5 Pro, pero el anuncio dejó algunas especificaciones importantes fuera del escenario. Según Ryan Christoffel de 9to5Mac, hay detalles enterrados en la letra pequeña que podrían ser importantes para los compradores.

En primer lugar, el ancho de banda de la memoria no es el mismo en todas las configuraciones M6. El modelo base con 16 GB de memoria unificada aparece en 153 GB/s. Sube a 24 GB o 32 GB y esa cifra sube a 170 GB/s. El ancho de banda superior de 307 GB/s todavía requiere el chip M5 Pro. Cada opción es más rápida que el anterior Mac mini M4, señala Christoffel, pero la elección de la RAM ahora afecta más que solo la capacidad.

En segundo lugar, el nuevo Mac mini incluye el chip inalámbrico N1 de Apple. Apple promovió Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 durante el evento, mejoras claras del Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 del modelo M4. Lo que no destacó es el soporte de Thread, que llega con el N1. Thread ha estado en el iPhone desde el iPhone 15 Pro y se utiliza para accesorios para el hogar inteligente y la automatización. Es nuevo en el Mac mini.