Los usuarios de Windows se enfrentan a seis veces más malware que los de macOS



Según los nuevos datos de Surfshark, los usuarios de Windows sufren ataques de malware a un ritmo casi seis veces superior al de los usuarios de macOS. La empresa de ciberseguridad analizó 391 305 detecciones de malware registradas entre enero y julio de 2026 y descubrió que, aunque los dispositivos con Windows representaban el 66 % de la base de usuarios activos de Surfshark Antivirus, concentraban un llamativo 92 % de todas las detecciones de amenazas. En comparación, los usuarios de macOS suponían el 34 % de la base de usuarios, pero solo el 8 % de las detecciones.

«La popularidad de Windows siempre lo ha convertido en el principal objetivo de los ciberdelincuentes, y las cifras de este año hacen que esa diferencia sea aún más evidente: casi seis detecciones por cada usuario de Windows frente a una por cada usuario de macOS. Esto se debe tanto al enorme volumen de malware desarrollado para aprovechar la amplia cuota de mercado de Windows como a las diferencias entre ambas plataformas a la hora de gestionar el software de terceros y los permisos de seguridad. Es un recordatorio de que la prudencia del usuario es tan importante como contar con un antivirus fiable funcionando en segundo plano», afirma Gabrielė Sinkevičiūtė, directora de Producto de Surfshark.

Los troyanos dominan en Windows y el phishing gana terreno en macOS

El informe de Surfshark revela diferencias claras en los tipos de amenazas que afectan a cada plataforma. Los troyanos y el riskware fueron las dos categorías de malware más frecuentes en ambos sistemas operativos, aunque los troyanos tuvieron una presencia mucho mayor en Windows, donde representaron el 46 % de las detecciones, frente al 25 % registrado en macOS. Por su parte, el riskware supuso el 19 % de las detecciones en Windows y el 17 % en macOS.

Los virus representaron el mismo porcentaje de detecciones en ambos sistemas (9 %), mientras que las detecciones heurísticas —que identifican archivos con un comportamiento similar al del malware incluso antes de que se incluyan en las bases de datos de amenazas— representaron el 13 % de las detecciones en macOS y el 8 % en Windows.

El phishing destacó como una amenaza mucho más importante para los usuarios de macOS, donde ocupó el tercer puesto, con un 15 % de las detecciones. En Windows, en cambio, representó solo el 3 % y se situó en sexta posición.

Según Gabrielė, muchos usuarios de Mac siguen creyendo que sus dispositivos son intrínsecamente más seguros, una percepción que puede hacerlos más vulnerables a técnicas de ingeniería social, como el phishing, que al malware tradicional.

«El phishing no se basa en explotar vulnerabilidades del software como hacen los troyanos o los virus, sino en aprovechar la confianza y el comportamiento de las personas. Por eso es igual de eficaz en un Mac que en cualquier otro dispositivo. De hecho, esa falsa sensación de seguridad puede convertir a los usuarios de macOS en un objetivo más fácil, ya que es menos probable que cuestionen desde el principio la legitimidad de un correo electrónico o un mensaje sospechoso».

El adware completa la lista de amenazas más destacadas detectadas por Surfshark Antivirus, con un 4 % de las detecciones en Windows y un 3 % en macOS.

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