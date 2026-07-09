Apple TV obtiene un récord de 87 nominaciones al Emmy 2026

Apple obtuvo su mayor número de nominaciones al Emmy hasta la fecha en 2026, con programas como Pluribus, Margo tiene problemas de dinero, Widow’s Bay, Terapia sin filtro y Slow Horses obteniendo la mayor cantidad de nominaciones. La nueva serie Widow’s Bay ha recibido 19 nominaciones, mientras que Pluribus fue segunda con 18 nominaciones.
Los cinco programas más nominados están a la mejor serie en sus respectivas categorías, y también han ganado varias nominaciones a actrices y actores principales.
Pluribus
- Serie dramática destacada
- Mejor actriz principal en una serie dramática – Rhea Seehorn, Carol Sturka
- Mejor actor de reparto en una serie dramática – Carlos-Manuel Vesga, Manousos
- Mejor actriz de reparto en una serie dramática – Karolina Wydra, Zosia
- Mejor actriz invitada en una serie dramática – Miriam Shor, Helen
- Mejor actor invitado en una serie dramática – Jeff Hiller, Larry
- Escritura sobresaliente para una serie dramática
- Dirección sobresaliente para una serie dramática
Margo tiene problemas de dinero
- Mejor serie de comedia
- Mejor actriz principal en una serie de comedia – Elle Fanning
- Mejor actor de reparto en una serie de comedia – Nick Offerman, Jinx Millet
- Mejor actriz de reparto en una serie de comedia – Michelle Pfeiffer, Shyanne Millet
Slow Horses
- Serie dramática destacada
- Mejor actor principal en una serie dramática – Gary Oldman, Jackson Lamb
- Mejor actor de reparto en una serie dramática – Jack Lowden, River Cartwright
- Mejor actor invitado en una serie dramática – Jonathan Pryce, David Cartwright
- Dirección sobresaliente para una serie dramática
- Escritura sobresaliente para una serie dramática
Terapia sin filtro
- Mejor serie de comedia
- Mejor actor principal en una serie de comedia – Jason Segel, Jimmy
- Mejor actriz de reparto en una serie de comedia – Jessica Williams, Gaby
- Mejor actor de reparto en una serie de comedia – Harrison Ford, Paul
- Mejor actor de reparto en una serie de comedia – Michael Urie, Brian
- Mejor actor invitado en una serie de comedia – Brett Goldstein, Louis
- Mejor actor invitado en una serie de comedia – Michael J. Gerry Fox
Widow’s Bay
- Mejor serie de comedia
- El mejor actor principal en una serie de comedia – Matthew Rhys, alcalde Tom Loftis
- Mejor actriz de reparto en una serie de comedia – Dale Dickey, Rosemary
- Mejor actor de reparto en una serie de comedia – Stephen Root, Wyck
- Mejor actriz de reparto en una serie de comedia – Kate O’Flynn, Patricia
- Mejor actriz invitada en una serie de comedia – Betty Gilpin, Sarah Westcott Warren
- El mejor actor invitado en una serie de comedia – Hamish Linklater, Richard Warren
- Dirección sobresaliente para una serie de comedia
- Escritos sobresalientes para una serie de comedia
The Morning Show
- Mejor actor de reparto en una serie dramática – Billy Crudup, Cory Ellison
Vicios ocultos
- Serie dramática destacada
Apple también recibió nominaciones en categorías de música, sonido, edición de imágenes y más. Otros títulos para esos premios incluyen Murderbot, Mr. Scorsese, Palm Royale y Monarch: Legacy of Monsters.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.