Apple TV obtiene un récord de 87 nominaciones al Emmy 2026

Apple obtuvo su mayor número de nominaciones al Emmy hasta la fecha en 2026, con programas como Pluribus, Margo tiene problemas de dinero, Widow’s Bay, Terapia sin filtro y Slow Horses obteniendo la mayor cantidad de nominaciones. La nueva serie Widow’s Bay ha recibido 19 nominaciones, mientras que Pluribus fue segunda con 18 nominaciones.

Los cinco programas más nominados están a la mejor serie en sus respectivas categorías, y también han ganado varias nominaciones a actrices y actores principales.

Pluribus

Serie dramática destacada

Mejor actriz principal en una serie dramática – Rhea Seehorn, Carol Sturka

Mejor actor de reparto en una serie dramática – Carlos-Manuel Vesga, Manousos

Mejor actriz de reparto en una serie dramática – Karolina Wydra, Zosia

Mejor actriz invitada en una serie dramática – Miriam Shor, Helen

Mejor actor invitado en una serie dramática – Jeff Hiller, Larry

Escritura sobresaliente para una serie dramática

Dirección sobresaliente para una serie dramática

Margo tiene problemas de dinero

Mejor serie de comedia

Mejor actriz principal en una serie de comedia – Elle Fanning

Mejor actor de reparto en una serie de comedia – Nick Offerman, Jinx Millet

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia – Michelle Pfeiffer, Shyanne Millet

Slow Horses

Serie dramática destacada

Mejor actor principal en una serie dramática – Gary Oldman, Jackson Lamb

Mejor actor de reparto en una serie dramática – Jack Lowden, River Cartwright

Mejor actor invitado en una serie dramática – Jonathan Pryce, David Cartwright

Dirección sobresaliente para una serie dramática

Escritura sobresaliente para una serie dramática

Terapia sin filtro

Mejor serie de comedia

Mejor actor principal en una serie de comedia – Jason Segel, Jimmy

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia – Jessica Williams, Gaby

Mejor actor de reparto en una serie de comedia – Harrison Ford, Paul

Mejor actor de reparto en una serie de comedia – Michael Urie, Brian

Mejor actor invitado en una serie de comedia – Brett Goldstein, Louis

Mejor actor invitado en una serie de comedia – Michael J. Gerry Fox

Widow’s Bay

Mejor serie de comedia

El mejor actor principal en una serie de comedia – Matthew Rhys, alcalde Tom Loftis

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia – Dale Dickey, Rosemary

Mejor actor de reparto en una serie de comedia – Stephen Root, Wyck

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia – Kate O’Flynn, Patricia

Mejor actriz invitada en una serie de comedia – Betty Gilpin, Sarah Westcott Warren

El mejor actor invitado en una serie de comedia – Hamish Linklater, Richard Warren

Dirección sobresaliente para una serie de comedia

Escritos sobresalientes para una serie de comedia

The Morning Show

Mejor actor de reparto en una serie dramática – Billy Crudup, Cory Ellison

Vicios ocultos

Serie dramática destacada

Apple también recibió nominaciones en categorías de música, sonido, edición de imágenes y más. Otros títulos para esos premios incluyen Murderbot, Mr. Scorsese, Palm Royale y Monarch: Legacy of Monsters.