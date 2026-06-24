Qué viene en Apple TV: Dink

En «The Dink» de Apple, el ex prodigio del tenis Dusty Boyd (Jake Johnson) ha sido reducido a entrenar a niños rebeldes en el club de campo suburbano de su padre Chuck (Ed Harris). Desesperado por la aprobación de su padre, Dusty apoya ciegamente la venganza de Chuck contra la nueva moda que se apodera del club: el pickleball. Pero cuando Dusty agrava una vieja lesión, quitando su capacidad para jugar al tenis, recurre a lo impensable en nombre de la rehabilitación. No solo prueba el pickleball, sino que, gracias en parte a su encantadora nueva compañera, Candace (Mary Steenburgen), se encuentra realmente disfrutándolo.

Dividido entre dos mundos, Dusty se ve obligado a enfrentarse finalmente a los fantasmas de sus fracasos atléticos pasados, incluido su némesis de la infancia, Andy Roddick (Andy Roddick). En última instancia, Dusty se ve envuelto en una batalla desesperada por el futuro del club, el afecto de su padre y su propia identidad.

«The Dink» llega a Apple TV el 24 de julio, justo a tiempo para ver el verano, cuando las canchas de patio trasero y los torneos locales están en pleno apogeo. Con su mezcla de sinceras vibraciones de regreso y comedia aguda, la película parece preparada para capitalizar el enorme momento cultural del pickleball mientras se burla de la peculiar reputación del deporte.