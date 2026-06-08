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Primer agente de IA para Messages Business Chat aprobado por Apple

8 junio, 20261 Minutos de lectura

La aplicación Poke le dará a Siri aún más competencia, ya que te permite enviar correos electrónicos, establecer recordatorios, generar imágenes y más, directamente desde la aplicación Mensajes de Apple.

Tras su lanzamiento público en marzo de 2026, el asistente de IA proactivo Poke se ha convertido en el primer agente de IA de terceros oficialmente disponible a través de iMessage. Se ofrece a través de la plataforma Apple Messages for Business, diseñada originalmente para que las empresas puedan llegar a los clientes a través de chats de iMessage.

La Interaction Company de California, la startup que creó Poke, publicó un vídeo en X detallando lo que su agente de IA puede hacer a través de la aplicación Apple Messages.

En esencia, Poke puede ayudarte a responder correos electrónicos, incluidos los relacionados con posibles eventos. Si alguien quiere programar la cena contigo, por ejemplo, Poke puede ayudarte a seleccionar la fecha, la hora, el tipo de comida, el restaurante y más. También puede programar recordatorios para ti.

Para usar Poke, tendrás que crear una cuenta con tu número de teléfono o Telegram. Descripciones más detalladas de las características y capacidades de Poke están disponibles a través del sitio web Poke.com.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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