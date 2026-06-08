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App Store

Algunas cifras de la App Store: 1,4 billones de dólares en ventas el año pasado, más del 90 % sin comisiones

8 junio, 20261 Minutos de lectura

Apple ha destacado un nuevo estudio realizado por economistas de Analysis Group que describe cuatro estadísticas clave de la App Store para 2025.

Antes de la WWDC 2026, el mensaje central de Apple con este comunicado de prensa es que la App Store está alcanzando nuevas alturas y que «los desarrolladores continúan prosperando a nivel mundial».

  • El ecosistema de la App Store facilitó un récord de 1,4 billones de dólares en facturación y ventas totales
  • Apple no recibió ninguna comisión sobre más del 90 % de esas facturas y ventas, pero esto incluye bienes físicos y servicios pedidos en aplicaciones
  • Las aplicaciones con IA orientada al consumidor vieron un crecimiento 4 veces más en la facturación
  • El ecosistema de App Store casi se ha triplicado en tamaño desde 2019
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Alf

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