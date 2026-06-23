Apple ha actualizado las directrices de la App Store para luchar contra apps de baja calidad

Apple actualizó sus Directrices de revisión de App Store esta semana, añadiendo un lenguaje más estricto en torno a las aplicaciones de baja calidad.

La regla 4.3 Spam ya prohibió las aplicaciones demasiado simples en categorías saturadas, pero Apple ahora incluye un lenguaje que dice que las aplicaciones de bajo esfuerzo podrían ser retiradas de la App Store. Las aplicaciones en categorías sobresaturadas que no se actualizan, mejoran o no atraen a clientes pueden eliminarse, según Apple.

Guía de aplicaciones 4.3(b) Nueva redacción:

No envíe aplicaciones que sean indistinguibles de lo que ya está ampliamente disponible. La creación oportunista de variantes de categorías de aplicaciones existentes o aplicaciones populares degrada el descubrimiento de la App Store, reduce la calidad general de las aplicaciones y perjudica tanto a los usuarios como a los desarrolladores. Ciertos tipos de aplicaciones, como citas, linterna, efectos de sonido, fondos de pantalla, temporizadores simples y adivinación, están bien establecidas en la App Store y no aceptaremos nuevas presentaciones a menos que ofrezcan una experiencia significativamente diferente o mejorada. Podemos eliminar estas aplicaciones de la App Store en el futuro si no se actualizan, mejoran o no atraen clientes. Otros tipos de aplicaciones, como juegos de beber, Kama Sutra, aplicaciones de pedos y eructos, son mediocres, de baja calidad o de bajo esfuerzo y no agregan valor a la App Store. Las presentaciones repetidas de este tipo pueden llevar a la eliminación del Programa de Desarrolladores de Apple.

La redacción de las aplicaciones de spam es más clara que antes, y parece que Apple aprobará menos aplicaciones en categorías saturadas e incluso puede eliminar algunas aplicaciones que no tienen interés.

Apple también ha agregado nuevos detalles a su regla 1.2 sobre aplicaciones con contenido generado por el usuario, que es una guía que permite a Apple amenazar con eliminar aplicaciones como Grok de la App Store. Apple ahora deja claro que los desarrolladores de aplicaciones son responsables de eliminar contenido que viola las directrices de la App Store, como el contenido pornográfico.

Es su responsabilidad eliminar el contenido que viole esta directriz, sus términos de servicio o los estándares de su comunidad. Si encontramos dicho contenido, le pediremos que lo elimine y proporcione un plan para mejorar su cumplimiento de esta directriz. Según su respuesta, su aplicación puede ser eliminada de la App Store hasta que pueda demostrar mejoras que lleven a su aplicación a cumplir. El comportamiento atroz o repetido es motivo para la eliminación inmediata de su aplicación de la App Store y del Programa de Desarrolladores de Apple.

Las aplicaciones que no tienen un plan de cumplimiento para abordar las violaciones de contenido podrían eliminarse de la App Store.

El cambio final de las directrices de Apple (4.5.3) prohíbe a los desarrolladores de aplicaciones usar Live Activities (Actividades en vivo) para enviar spam, phishing o enviar mensajes no solicitados a los clientes.