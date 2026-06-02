Cómo programar un resumen de notificaciones en iPhone o iPad

Las notificaciones te alertan de muchas cosas en tu iPhone y iPad, incluidos mensajes entrantes, nuevos correos electrónicos y eventos del calendario. Funcionan ligeramente diferente para cada aplicación.

Para programar un resumen de notificaciones en iPhone o iPad:

• Abre Ajustes.

• Accede a Notificaciones y, a continuación, selecciona Resumen programado.

• Habilita la función cambiando el interruptor junto a Resumen programado a la posición ON (verde).

• Establece el horario en que quieres que aparezca el resumen: En la sección «Programar», toca la hora que se muestra para cambiarla a la hora que deseas. Toca Añadir resumen para establecer horarios adicionales a lo largo del día.

• Selecciona aplicaciones: En Apps en el resumen, activa el interruptor junto a las aplicaciones que deseas incluir en él. Puedes ordenar la lista alfabéticamente o por el número de notificaciones que envían las aplicaciones.

Ya lo tienes