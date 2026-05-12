Samsung tendrá que entregar los documentos al juzgado por su demanda por monopolio de Apple

Ni Samsung ni el Departamento de Justicia de los Estados Unidos podrían detener la solicitud de Apple en los tribunales estadounidenses para tratar de obtener datos cruciales para la defensa antimonopolio del gigante tecnológico desde la cima de la estructura corporativa de Samsung en Corea del Sur, informa AppleInsider.

El mes pasado, Apple pidió a un tribunal de los Estados Unidos que solicitara formalmente documentos internos de Samsung de Corea del Sur como parte del descubrimiento en la demanda antimonopolio en curso del Departamento de Justicia contra la compañía. En mayo de 2024, el DoJ presentó la demanda, alegando que Apple monopoliza los mercados de teléfonos inteligentes.

Del anuncio del DoJ: La queja, presentada ente el Tribunal de Distrito del Distrito de Nueva Jersey alega que Apple mantiene ilegalmente un monopolio sobre los teléfonos inteligentes al imponer selectivamente restricciones contractuales y retener los puntos de acceso críticos de los desarrolladores. Apple socava aplicaciones, productos y servicios que, de otro modo, harían que los usuarios dependan menos del iPhone, promoverían la interoperabilidad y reducirían los costos para los consumidores y desarrolladores. Apple ejerce su poder de monopolio para extraer más dinero de consumidores, desarrolladores, creadores de contenido, artistas, editores, pequeñas empresas y comerciantes, entre otros. A través de esta demanda de monopolización, el Departamento de Justicia y los Fiscales Generales estatales están buscando alivio para restaurar la competencia en estos mercados vitales en nombre del público estadounidense.

Sin embargo, Apple ha dicho que el caso debería ser desestimado porque la demanda del DOJ no cumple con los estándares legales requeridos para probar una violación de la Sección 2 de la Ley Sherman.

Como señaló MacRumors, las cuatro quejas en el caso del DoJ identifican a Samsung como el «competidor de teléfonos inteligentes más cercano» de Apple, y los demandantes alegan que la conducta de Apple hizo que Samsung dejara de fabricar relojes inteligentes que se conectan al iPhone en 2021. Apple citó a la filial estadounidense de Samsung, Samsung Electronics America, por documentos, pero la filial se negó a entregar nada, argumentando que los materiales están en manos únicamente de su matriz surcoreana. Apple dice que Samsung America presentó esa objeción 65 veces a través de sus respuestas.

Ahora el Tribunal de Distrito del Distrito de Nueva Jersey ha aprobado la solicitud de Apple para solicitar documentos de Samsung en Corea del Sur en su caso antimonopolio en curso contra el Departamento de Justicia.

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