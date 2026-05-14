La Red

Google facilita el intercambio de archivos entre iPhone y Android

14 mayo, 20261 Minutos de lectura

Google ha dicho que está introduciendo funciones actualizadas para compartir archivos que facilitarán a los usuarios de Android el envío de archivos a usuarios de iPhone.

Quick Share ya es compatible con la función AirDrop de Apple en dispositivos Android seleccionados, pero Google dice que la función se expandirá a los dispositivos Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi y HONOR en 2026.

En dispositivos Android que no son compatibles con AirDrop, Quick Share se puede utilizar para generar un código QR que puede compartir contenido al instante con dispositivos iOS a través de la nube.

La función de intercambio de códigos QR se está implementando en todos los dispositivos Android a partir de hoy, y estará completamente disponible dentro del próximo mes. Google dice que también planea hacer que Quick Share esté disponible en aplicaciones como WhatsApp en un futuro próximo.

