Apple se enfrenta a una multa de 3 mil millones en el Reino Unido por obligar a usar iCloud

Apple no ha podido reducir el alcance de una demanda del Reino Unido que la acusa de imponer a 40 millones de consumidores del Reino Unido su producto iCloud, en detrimento de los proveedores de almacenamiento en la nube de terceros. Grupo de consumidores británicos Which? presentó por primera vez la demanda a finales de 2024, y está pidiendo 3 mil millones de libras esterlinas para los clientes de Apple del Reino Unido.

Apple quería excluir de la demanda a los usuarios de iCloud que se mantienen en el tramo gratuito, pero el tribunal negó la solicitud de Apple con una mayoría de 2 a 1. La demanda irá a juicio y cubrirá tanto a los clientes de iCloud que pagan como a los que no.

Los usuarios de Apple obtienen 5 GB de almacenamiento gratuito para fotos, mensajes y otro contenido en el iPhone, pero se les anima a suscribirse a las opciones de almacenamiento de iCloud de nivel superior de Apple cuando se supera el límite de 5 GB. Which? afirma que Apple favorece su propia opción de almacenamiento en la nube y dificulta que los clientes utilicen proveedores alternativos de almacenamiento en la nube.

Mientras que dos miembros del tribunal se alinaban de Which?, el otro se alineó con Apple. El juez que argumentó en contra de FCS advirtió que el caso podría conducir a una avalancha de casos con reclamaciones secundarias de no compradores basadas en cálculos hipotéticos de disposición a pagar.

Apple no debe daños en este momento, y ahora se enfrenta a un juicio para determinar si abusó de su posición y le dio a iCloud un trato preferencial en iOS.