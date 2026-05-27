Logitech presenta la gama Signature Comfort Plus

Logitech ha anunciado el lanzamiento de Signature Comfort Plus, la nueva incorporación a su gama Signature Series de herramientas de uso diario diseñadas para el trabajo y la vida moderna. Signature Comfort Plus está pensada para largas jornadas frente al escritorio en las que se mezclan tareas laborales y personales. Reduce las pequeñas fricciones repetitivas derivadas de cambiar constantemente entre tareas y dispositivos, y facilita una experiencia más fluida a lo largo del día gracias a una mayor comodidad, clics más silenciosos y controles sencillos.

La nueva gama centrada en el confort incluye el ratón Signature Comfort Plus M850 L, con soporte acolchado para la palma, y el combo MK880 Signature Comfort Plus. La línea también incorpora una variante con el ratón M840 L, sin soporte acolchado para la palma.

“Actualmente, las personas pasan jornadas largas y completas frente al escritorio, alternando constantemente entre tareas, pantallas y momentos personales”, afirma Art O’Gnimh, General Manager of Mice & Keyboard Solutions Group de Logitech. “Son herramientas que no reclaman atención, sino que la devuelven, eliminando pequeñas distracciones y aportando comodidad para que todo resulte más fluido y sencillo”.

Diseñado para largas jornadas frente al escritorio

Signature Comfort Plus ha sido diseñado para mejorar la comodidad y facilitar el día a día. El ratón M850 L estrena el diseño de soporte acolchado para la palma de Logitech, combinado con una forma ergonómica para la mano derecha y agarres laterales de goma para ofrecer una sensación más relajada durante largas horas de uso. Probado en condiciones reales por profesionales, el soporte acolchado está pensado específicamente para las extensas jornadas de trabajo frente al escritorio que realizan los usuarios actualmente.

El combo MK880 Signature Comfort Plus también incorpora un teclado con teclas acolchadas de gran recorrido, un reposamanos de espuma de doble capa y ángulos de escritura curvos diseñados para sesiones prolongadas.

En conjunto, estos dispositivos favorecen una posición más cómoda de las manos y clics más silenciosos, además de incluir Easy-Switch para alternar entre hasta tres dispositivos, accesos directos personalizables, controles para reuniones y acceso rápido a herramientas de IA.

Preparado para el entorno empresarial

La gama Signature Comfort Plus también está adaptada para despliegues empresariales a gran escala. En este caso, Signature Comfort Plus for Business combina la comodidad para los empleados con conectividad segura y una gestión simplificada de los dispositivos.

Incluye el receptor USB-C Logi Bolt para ofrecer una conexión segura y fiable en entornos con alta densidad de dispositivos. Los equipos pueden supervisarse a través de Logitech Sync*, proporcionando a los departamentos de IT una visión centralizada del estado de los dispositivos y del firmware. La compatibilidad multiplataforma, el funcionamiento silencioso y los controles personalizables ayudan a mejorar la productividad sin añadir complejidad para los equipos informáticos. Con disponibilidad global y soporte al cliente, está diseñado para implementarse fácilmente en toda la organización.

Diseñado pensando en la sostenibilidad

Signature Comfort Plus ha sido desarrollado también siguiendo los principios de Diseño para la Sostenibilidad. Por ello, las piezas de plástico de la gama Comfort Plus contienen entre un 49% y un 77%, dependiendo del color, de plástico reciclado posconsumo certificado; contribuyendo así a mejorar la circularidad y reducir la huella de carbono de los productos. Además, los productos disponen de embalajes de papel con certificación FSC™ y están diseñados para ofrecer una larga duración de batería, reduciendo la frecuencia de sustitución de las pilas.

Precio y disponibilidad

El ratón Signature Comfort Plus M850 L con soporte acolchado para la palma y el combo MK880 Signature Comfort Plus estarán disponibles a nivel global a partir de junio de 2026 por 54,99 euros y 109,99 euros respectivamente, en Logitech y a través de distribuidores autorizados. Las versiones M850 L for Business y MK880 Combo for Business estarán disponibles por 59,99 euros y 119,99 euros respectivamente.

Los productos estarán disponibles en colores graphite, off-white y black, aunque las variantes concretas podrán variar según la región y el canal de distribución. La disponibilidad y las configuraciones también pueden variar.

* Plataforma de gestión de dispositivos de Logitech que proporciona un enfoque seguro y escalable para administrar remotamente dispositivos Logitech. Requiere la descarga de Logi Tune en cada dispositivo.