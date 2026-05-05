Apple anuncia la correa del Orgullo 2026

No todo son productos revolucionarios o tecnologías transformadoras. También hay pequeños detalles que muestran el apoyo y favorecen la visibilidad, lo que en una empresa del tamaño y el impacto de Apple, es muy reseñable.

Apple ha presentado su colección Pride (Orgullo) 2026, que incluye una nueva correa para el Apple Watch, una esfera de reloj y un fondo de pantalla a juego para el iPhone y el iPad.

Apple asegura que su Colección del Orgullo celebra a las comunidades LGBTQ+ de todo el mundo durante el Mes del Orgullo en junio y más allá. Además, la compañía señala que se enorgullece de apoyar financieramente a las organizaciones que sirven a las comunidades LGBTQ+.

El nuevo Pride Edition Sport Loop ya está disponible para su pedido en Apple.com y en la aplicación Apple Store en los tamaños de 40 mm, 42 mm y 46 mm, y estará disponible en las tiendas Apple Store a partir de finales de esta semana. En los Estados Unidos, la banda cuesta 49 euros.

La banda está tejida a partir de un arco iris de 11 colores de hilos de nylon.