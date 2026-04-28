Fitness con Spotify: lleva el movimiento a tu rutina diaria

A partir de hoy, Spotify introduce experiencias de entrenamiento guiadas, que llevan el fitness al mismo ecosistema que la música, los podcasts, los audiolibros y el vídeo.

Los usuarios gratuitos y premium ahora tendrán acceso a docenas de listas de reproducción seleccionadas, así como contenido de creadores de bienestar establecidos como Yoga with Kassandra, Caitlin K’eli Yoga, Sweaty Studio, Chloe Ting Home Workouts, Pilates Body by Raven, Abi Mills Wellness, Sophiereidfit y otros.

A través de nuestra nueva asociación con Peloton, los usuarios Premium en mercados compatibles también obtendrán acceso a un catálogo en continuo crecimiento de más de 1.400 clases sin publicidad y bajo demanda como parte de su suscripción existente. El catálogo incluye todo, desde carreras al aire libre hasta opciones estructuradas de clases de colchoneta a través de fuerza, cardio, yoga y meditación de instructores favoritos de los fanáticos como Rebecca Kennedy, Ally Love y Rad López, sin necesidad de equipo especializado.