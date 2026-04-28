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La Red

Fitness con Spotify: lleva el movimiento a tu rutina diaria

28 abril, 20261 Minutos de lectura

A partir de hoy, Spotify introduce experiencias de entrenamiento guiadas, que llevan el fitness al mismo ecosistema que la música, los podcasts, los audiolibros y el vídeo.

Los usuarios gratuitos y premium ahora tendrán acceso a docenas de listas de reproducción seleccionadas, así como contenido de creadores de bienestar establecidos como Yoga with KassandraCaitlin K’eli YogaSweaty StudioChloe Ting Home WorkoutsPilates Body by RavenAbi Mills WellnessSophiereidfit y otros.

A través de nuestra nueva asociación con Peloton, los usuarios Premium en mercados compatibles también obtendrán acceso a un catálogo en continuo crecimiento de más de 1.400 clases sin publicidad y bajo demanda como parte de su suscripción existente. El catálogo incluye todo, desde carreras al aire libre hasta opciones estructuradas de clases de colchoneta a través de fuerza, cardio, yoga y meditación de instructores favoritos de los fanáticos como Rebecca KennedyAlly Love Rad López, sin necesidad de equipo especializado.

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Alf

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