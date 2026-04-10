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Adobe presenta novedades en Adobe Illustrator

10 abril, 20261 Minutos de lectura

Placa Giratoria ya está disponible en Adobe Illustrator. Presentado por primera vez como avance en Adobe MAX, «Placa Giratoria» se ha perfeccionado gracias a las aportaciones de la comunidad creativa para ofrecer una nueva y potente forma de que los diseñadores y animadores den vida a sus creaciones. Con Placa giratoria, puedes generar al instante vistas desde múltiples ángulos a partir de cualquier ilustración vectorial, aportar movimiento a personajes y diseños y eliminar la necesidad de repetir redibujados manuales. Lo que antes llevaba horas ahora sucede en segundos, lo que hace que a diseñadores y animadores les resulte más fácil y más divertido convertir ilustraciones estáticas en imágenes dinámicas y expresivas.

Los equipos de animación pueden crear rápidamente giros de personajes para presentaciones, los diseñadores de videojuegos pueden generar recursos de 360 grados para concept art y los equipos de redes sociales pueden crear GIF y microanimaciones en segundos, todo ello dentro de Illustrator. Y, con una transferencia fluida a herramientas como After Effects, los equipos pueden pasar del diseño al movimiento sin interrumpir su flujo de trabajo.

Placa giratoria forma parte de un conjunto más amplio de innovaciones de Illustrator, desde un mayor rendimiento hasta flujos de trabajo ampliados impulsados por IA, como Relleno generativo de forma, y flujos de trabajo de movimiento más fluidos con After Effects. Todas estas innovaciones están diseñadas para ayudarte a trabajar más rápido, explorar más ideas y mantenerte en tu flujo creativo.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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