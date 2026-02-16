Apple adquiere el fabricante de bases de datos de gráficos Kuzu

Como se indica en la lista de adquisiciones importantes de empresas de la Unión Europea, Apple ha comprado el fabricante de bases de datos gráficas Kuzu, Inc. La UE clasifica una adquisición como «significativa» no en función del tamaño de la empresa, sino en función de si implica la prestación de servicios básicos de la plataforma.

Kuzu fue fundada en Ontario en 2023 y tenía aproximadamente diez empleados en el momento de la adquisición. Desde entonces, el sitio web de la compañía se ha desconectado, y su repositorio de software GitHub se archivó el 10 de octubre de 2025.

Según el perfil de LinkedIn de la empresa, Kuzu era «una base de datos gráfica integrada creada para la velocidad de consulta, la escalabilidad y la facilidad de uso».

Una base de datos gráfica difiere de la base de datos relacional más común, como la utilizada por FileMaker.

Con una base de datos relacional, los datos se mantienen en tablas conectadas que se configuran al principio. Estas bases de datos son análogas a los archivadores de oficina con diferentes cajones para diferentes tipos de información.

Así que en una base de datos relacional, buscar a alguien en una tabla de clientes puede vincularlo a una tabla de sus pedidos anteriores. Luego, con otra tabla, puedes ver quién más ha pedido los mismos artículos.

En comparación, una base de datos de gráficos se parece más a un mapa mental. Con una base de datos gráfica, el cliente está conectado a sus pedidos, y también a cualquier otro cliente.

Ambos enfoques tienen sus beneficios, y los de la base de datos de gráficos es que puede ser más rápido…

Según los datos del archivo de Github Apple parece haber adquirido la compañía en octubre de 2025.