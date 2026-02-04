Qué viene en Apple TV: Monarch (T2)

Hoy, en el Apple TV Press Day de 2026, el elenco de «Monarch: Legacy of Monsters» subía al escenario para presentar el tráiler oficial de la muy esperada segunda temporada de la exitosa serie Monsterverse de Legendary Television.

Protagonizada por Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm, la segunda temporada de 10 episodios de «Monarch: Legacy of Monsters» se estrenará mundialmente el viernes 27 de febrero de 2026 con el primer episodio, seguido de un episodio todos los viernes hasta el 1 de mayo de 2026.

Faq-Mac: ¡Qué pinta más buena!