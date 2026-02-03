Resultados del primer trimestre de Apple

Apple ha anunciado los resultados financieros para su primer trimestre fiscal 2026 que finalizó el 27 de diciembre de 2025. La Compañía registró ingresos trimestrales de 143.800 millones de dólares, un 16 por ciento más interanual. Las ganancias diluidas por acción fueron de 2,84 dólares, un 19 por ciento más año tras año.

«Hoy, Apple se enorgullece de informar de un trimestre notable y récord, con ingresos de 143.800 millones de dólares, un 16 por ciento más que hace un año y muy por encima de nuestras expectativas», dijo Tim Cook, CEO de Apple. «iPhone tuvo su mejor trimestre impulsado por una demanda sin precedentes, con récords históricos en todos los segmentos geográficos, y los servicios también lograron un récord histórico de ingresos, un 14 por ciento más que hace un año. También nos complace anunciar que nuestra base instalada ahora tiene más de 2.500 millones de dispositivos activos, lo que es un testimonio de la increíble satisfacción del cliente por los mejores productos y servicios del mundo».

«Durante el trimestre de diciembre, nuestro rendimiento comercial récord y nuestros fuertes márgenes llevaron a un crecimiento del EPS del 19 por ciento, estableciendo un nuevo récord de EPS histórico», dijo Kevan Parekh, director financiero de Apple. «Estos resultados excepcionalmente fuertes generaron casi 54 mil millones de dólares en flujo de caja operativo, lo que nos permite devolver casi 32 mil millones de dólares a los accionistas».

La junta directiva de Apple ha declarado un dividendo en efectivo de 0,26 dólares por acción de las acciones ordinarias de la Compañía. El dividendo se paga el 12 de febrero de 2026, a los accionistas registrados al cierre del negocio el 9 de febrero de 2026.

Faq-Mac: Casi 1.600 millones al día. Son cifras que los meros mortales no podemos aprehender…