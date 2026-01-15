El iPhone tiene cuatro veces más probabilidades de ser robado que un teléfono Android

Contraintuitivamente, ya que el iPhone, con FaceID y su robusto sistema operativo es más difícil de hackear que un teléfono Android, parece que el valor añadido del iPhone hace que sea el preferido de los amigos de lo ajeno.

Según cuenta Zak Doffman para Forbes, si tienes un iPhone, es cuatro veces más probable que te lo roben que un Android. La policía dice que «hasta tres cuartas partes de los teléfonos robados se trasladan al extranjero, y el 28% termina en China o Hong Kong» (la razón aparente es que allí los teléfonos internacionales escapan al control del gobierno (no les instalan el software espía, por lo que son muy demandados).

Pero Apple bien podría tener la solución, una ya oculta en tu iPhone… Un interruptor de apagado. Cuando roban dispositivos de las tiendas Apple, esta función aparece en redes sociales y locales. Los teléfonos se bloquean y hace sonar una alarma, mostrando un mensaje en la pantalla: «Este dispositivo ha sido desactivado y está siendo rastreado. Las autoridades locales serán alertadas».

Si alguna vez hubo una solución para el robo de teléfono, esta es. Un interruptor en el Apple Watch de un usuario o un inicio de sesión rápido en iCloud podría permitir que esto se active. Incluso podría haber una opción que pueda reconocer cuándo te han robado el teléfono. Dado lo bloqueadas que están las cuentas de Apple ahora, sería fácil desactivar el interruptor de apagado utilizando un proceso de identidad en línea.

De momento este interruptor de apagado solo funciona en dispositivos robados de las propias tiendas de Apple…