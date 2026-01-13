Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple TVAppleTV+

Las series de Apple se llevan tres Globos de oro

13 enero, 20261 Minutos de lectura

Apple TV el domingo fue honrada con tres premios en la 83a edición anual de los Globos de Oro, incluyendo Mejor Serie de Televisión – Musical o Comedia para «The Studio», Mejor Actuación de un Actor Masculino en una Serie de Televisión – Musical o Comedia para el protagonista de «The Studio» Seth Rogen, y Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión – Drama para la estrella de «Pluribus» Rhea Seehorn, marcando las primeras victorias del Premios de Oro para Rogen y Seehorn

Las tres victorias de Apple para los 83 Premios Globos de Oro anuales incluyen:

«El estudio»
• Mejor serie de televisión – Musical o comedia
• Mejor actuación de un actor masculino en una serie de televisión – Musical o comedia – Seth Rogen

«Pluribus»
• Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión – Drama – Rhea Seehorn

Severance y Pluribus (excepto su actriz principal) se fueron de vacío, probablemente porque sus fans se dividieron en la votación, haciendo que otras series, con menos impacto cultural, acumularan más votos.

Artículo anterior Shazam Fast Forward 2026
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple TViOSiPadiPhoneMac

Apple recuerda a los usuarios que tienen que actualizar la arquitectura de Casa

14 enero, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Las gotas de Dios (T2)

12 enero, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Terapia sin filtro (T3)

7 enero, 2026
Apple TV

Cómo desactivar la pantalla de selección del perfil de usuario en Apple TV

30 diciembre, 2025