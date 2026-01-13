Las series de Apple se llevan tres Globos de oro

Apple TV el domingo fue honrada con tres premios en la 83a edición anual de los Globos de Oro, incluyendo Mejor Serie de Televisión – Musical o Comedia para «The Studio», Mejor Actuación de un Actor Masculino en una Serie de Televisión – Musical o Comedia para el protagonista de «The Studio» Seth Rogen, y Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión – Drama para la estrella de «Pluribus» Rhea Seehorn, marcando las primeras victorias del Premios de Oro para Rogen y Seehorn

Las tres victorias de Apple para los 83 Premios Globos de Oro anuales incluyen:

«El estudio»

• Mejor serie de televisión – Musical o comedia

• Mejor actuación de un actor masculino en una serie de televisión – Musical o comedia – Seth Rogen

«Pluribus»

• Mejor actuación de una actriz en una serie de televisión – Drama – Rhea Seehorn

Severance y Pluribus (excepto su actriz principal) se fueron de vacío, probablemente porque sus fans se dividieron en la votación, haciendo que otras series, con menos impacto cultural, acumularan más votos.