El inicio de un nuevo año marca el regreso de Shazam Fast Forward con su promoción 2026. Fast Forward ofrece una mirada anticipada a algunos de los talentos más prometedores que están siendo descubiertos en Shazam. Abarcando 20 géneros y 22 países, estos artistas emergentes están destinados a causar un gran impacto durante el próximo año y en los años venideros.

Gracias a la combinación del poder de los datos predictivos de Shazam y la experiencia del equipo editorial global de Apple Music, Fast Forward se consolida como un indicador excepcionalmente fiable de los artistas más emocionantes a nivel mundial. El año pasado, la promoción Fast Forward 2025 de Shazam registró un aumento promedio interanual del 67 % en descubrimientos en Shazam, y de manera colectiva, sus reproducciones en radio crecieron un 70 % en comparación con el año anterior.

Además, 12 de esos artistas más que duplicaron su número total de descubrimientos en Shazam durante el último año, mientras que 14 artistas alcanzaron su pico diario histórico de descubrimientos en la plataforma.

En Apple Music, esos mismos artistas experimentaron un aumento colectivo de más del 100 % en sus reproducciones interanuales, y el 80 % de la promoción 2025 incrementó su número total de reproducciones. Asimismo, el 46 % de los artistas seleccionados el año pasado registró un crecimiento interanual superior al 100 % en Apple Music.

Este año, contamos con una mezcla diversa y ecléctica de artistas procedentes de países de todo el mundo —incluidos Noruega, Cuba e India— que ofrecen sonidos que abarcan géneros como la música mexicana, el pop francés y el afrobeat.

Escucha la playlist de Shazam Fast Forward 2026 en Apple Music.

Además, The Travis Mills Show destacará la promoción 2026 mediante entrevistas exclusivas que se emitirán a lo largo de la semana. La primera invitada es Alessi Rose, quien se une a Travis para hablar sobre su carrera y lo que significa formar parte de Shazam Fast Forward 2026.

Escucha la entrevista completa aquí y sintoniza The Travis Mills Show todos los días en Apple Music 1 para disfrutar de más conversaciones con los artistas de la promoción de este año.

Aquí están algunos de los nombres más destacados de la promoción Shazam Fast Forward de 2026



Alessi Rose (Reino Unido). Tras causar su primer gran impacto en Shazam con su EP debut rumination as ritual en 2024, Alessi regresó en 2025 con su último EP, Voyeur. Impulsada por el sencillo destacado “First Original Thought”, que llegó hasta el puesto 22 en las listas de Shazam del Reino Unido, el año de Alessi se cerró con un máximo histórico en Shazam.

Liim (Nueva York). Impulsado por el lanzamiento de su álbum debut Liim Lasalle Loves You en septiembre y su sencillo “For the Both of Us”, el rapero Liim, de Brooklyn con raíces en Harlem, apareció por primera vez en el radar de artistas emergentes de Shazam el año pasado. Aunque tuvo su mejor mes en Shazam en septiembre, su mejor día fue en junio, cuando la mayoría de los fans descubrieron su sencillo “Older Than Me”.

Florence Road (Irlanda). Aunque su sencillo de 2022 “Another Seventeen” les consiguió atención en su Irlanda natal, el cuarteto indie pop Florence Road empezó a generar expectación a nivel global en 2025 tras publicar un EP y una serie de sencillos. Ahora el grupo tiene a Estados Unidos, Reino Unido y Australia como sus tres principales países en cuanto a descubrimientos en Shazam.

Kashus Culpepper (Alabama, EE. UU.). Tras aparecer por primera vez en el radar de Shazam en 2024 con sus sencillos “After Me?” y “Who Hurt You”, Kashus Culpepper dio un gran salto en 2025 cuando su canción “Sexbomb” fue incluida en la banda sonora de la comedia romántica The Wrong Paris y se convirtió en la primera entrada del cantautor en la lista country de Shazam en EE. UU., alcanzando el puesto 69.

Kidd Carder (Nigeria). Aunque empezó a aparecer en Shazam en 2022 con su sencillo “Mindset”, Kidd Carder ascendió en 2025 con su éxito “Calculate”. No solo llegó al puesto 2 en la lista de Shazam de Nigeria (y pasó más de un mes en el Top 10), la canción ha entrado en las listas de Shazam de siete países africanos y alcanzó el Top 200 global de Shazam en junio.

CORTIS (Seúl, Corea). El rápido ascenso de CORTIS en las listas de Shazam fue lo más parecido a un éxito de la noche a la mañana: la boy band debutó en agosto, alcanzó el n.º 1 en la lista de Corea del Sur en septiembre (“GO!”) y colocó dos canciones en el Top 10 de la lista global de K‑Pop en octubre (“GO!” y “FaSHioN”).

Clarent (Puerto Rico). Tras causar sensación en Latinoamérica en 2024 con canciones como “Sport+” y “Casamigos”, Clarent tuvo un año aún mejor en 2025. No solo alcanzó el puesto 41 en la lista latina de Shazam con “Scatpack”, con la colaboración de Omar Courtz, sino que también mostró su proyección global, con “LOVE” entrando en el Top 10 de la lista nacional de Shazam en España.

Un vistazo retrospectivo a 2025

Algunos de los nombres más destacados de la actualidad —entre ellos Benson Boone, Ice Spice y Ayra Starr— aparecieron en las predicciones de Shazam Fast Forward antes de alcanzar la fama internacional. Al mirar atrás y analizar a la promoción 2025, varios de estos artistas vivieron años decisivos para sus carreras. Aquí puedes descubrir quiénes brillaron con mayor intensidad. Arrasando en las listas de éxitos Cuatro de los 50 artistas del grupo anterior lograron ingresar en el Top 200 Global de Shazam:

• RnBoi alcanzó el puesto n.º 12 con “MON BÉBÉ”.

• SIENNA SPIRO llegó al puesto n.º 40 con “Die On This Hill”.

• BabyChiefDoit alcanzó el puesto n.º 116 con “WENT WEST”.

• CITIZEN llegó al puesto n.º 142 con “LIGHT IT UP”.

En boca de todos

• BabyChiefDoit fue incluido en la Freshman Class of 2025 de XXL, nombrado mejor rapero adolescente de 2025 por Complex, y debutó en el Billboard Hot 100 con “WENT WEST”.

• Bea and her Business fue nominada al Ivor Novello Rising Star Award.

• Zach Top ganó el premio a Artista Nuevo del Año en los CMA Awards 2025 y está nominado a tres premios adicionales en los Premios Grammy 2026.

• Pierre Garnier obtuvo los premios a Artista Masculino Revelación y Canción Original del Año por su éxito “Ceux qu’on était” en las Victoires de la Musique 2025.

Regresos destacados

Además de los cuatro artistas de Fast Forward 2025, diez de Fast Forward de años anteriores alcanzaron el Top 200 de Shazam este año:

• Benson Boone

• Stephen Sanchez

• Werenoi

• Shoday

• Nemzzz

• Ari Abdul

• Teddy Swims

• Ayra Starr

• Nation of Language

• Nessa Barrett