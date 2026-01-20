Cómo hacer una foto de larga exposición de noche con el iPhone

Para hacer una foto nocturna, con cualquier cámara, tienes que seguir los conceptos generales que rigen para hacer fotografías con poca luz: necesitas tener una exposición muy larga y controlada del cielo nocturno.

Para empezar, tienes que encontrar un lugar para disparar al cielo. Idealmente, deberías irte a un lugar con pocas fuentes de luz alrededor (es decir, lejos de ciudades o instalaciones públicas) que podrían interferir con la toma, lo que viene siendo, irse a la montaña o al campo-campo.

Continuando con lo esencial, también necesitas tener una posición muy estable para el iPhone. Un trípode con soporte para teléfono inteligente es perfecto, ya que el obturador de la cámara va a estar abierto mucho tiempo y si el iPhone se mueve durante ese periodo (aunque sea por los micromovimientos de tu muñeca), la foto saldrá movida.

Esto es lo que pasa cuando no tienes un trípode…

Hay otro elemento que no puedes controlar: el clima. Si quieres una buena foto de noche necesitas un cielo despejado. Es obvio, lo sabemos, pero a veces nos dejamos llevar por la aventura y no pensamos en mirar al cielo antes de salir.

Ajustes del iPhone

Apple ha mejorado el iPhone a lo largo del tiempo, evolucionando tanto los sensores como el software que impulsa la cámara. Esto también ha resultado en que la aplicación Cámara sea extremadamente útil para la fotografía nocturna.

Para fotografía nocturna, necesitas configurar el iPhone para capturar las mejores imágenes posibles. En la aplicación Cámara de iOS 26 en el modo Foto, toca la esquina superior izquierda, que muestra el tipo de archivo y la resolución.

Esto mostrará opciones para cambiar de una imagen HEIC a una RAW, y debes seleccionar RAW. RAW crea una imagen de mejor calidad que conserva más del detalle original, lo cual será importante si decides editar las tomas más adelante. Al mismo tiempo, aprovecha para aumentar la resolución a la más alta que permita el iPhone (tanto en HEIF como en RAW deberías tener dos opciones de tamaño).

El segundo elemento es ajustar el modo nocturno, que se presenta tocando la píldora de la esquina superior derecha. Una vez habilitado el modo noche, aparecerá un icono de la luna en el modo nocturno, que puedes presionar brevemente para obtener opciones adicionales.

De las tres opciones, la fila superior controla si el modo nocturno está habilitado. Cambia de Automático a Máximo, que también mostrará cuántos segundos durará la exposición.

Desactiva el Flash, porque solo iluminará las cosas cercanas y arruinará cualquier intento de capturar el tenue efecto de luz en el cielo nocturno.

Cuando estés a punto de tomar la foto, también puedes ajustar el enfoque, tocando las estrellas en el cielo (si es que entremedias hay árboles, rocas, etc.).

También debes ajustar el nivel de exposición. Al tocar para enfocar, mantén el dedo en la pantalla y desliza hacia abajo para disminuir la exposición.

Si estás tu solo y quieres una foto del cielo, puedes usar el temporizador para que te de tiempo a salir de la escena, y dejar el iPhone en el suelo. Pero recuerda dónde lo has dejado (o llévate una linterna) porque de noche, en mitad del campo, te puede costar un rato encontrarlo si no tienes un Apple Watch para hacer que suene el iPhone usando Buscar…

Conclusión

Si bien la fotografía nocturna generalmente se realiza con una cámara adecuada, el iPhone se puede usar para lograr efectos similares. Solo tienes algunas cosas que recordar.

Usa el modo nocturno durante un largo tiempo de exposición.

Mantén el iPhone quieto para evitar movimientos e imágenes borrosas.

Usa RAW y una resolución lo más alta posible.

Además, es posible que desee llevar una batería externa, y si tienes un iPad, puede venirte bien para ver las imágenes en grande y decidir cuándo tienes la foto que quieres.

¡Buena suerte!