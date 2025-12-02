El objetivo del libro «Un tributo de lectura y pintura a la historia de Apple» es explicar la magia del Macintosh original o el zumbido de un disquete a un niño de la generación del iPad.

Creado por Gabriele Gobbo, fundador de la comunidad italiana Italiamac (desde 1996), este libro de 74 páginas cierra la brecha entre padres nostálgicos y niños curiosos.

Hazte una idea de cómo es aquí tienes una página gratuita de muestra: The 1984 Macintosh.

Por qué esto es noticiable:

🎮 Aprobado por Nerds: Cuenta con clásicos de culto como la consola Pippin, Newton MessagePad y G4 Cube.

📈 Éxito comprobado: Clasificado #2 como el más dotado en biografías científicas en Italia.

🎨 Contenido enriquecido: 74 páginas de ilustraciones dibujadas a mano e históricamente precisas.

🧠 Educativo: Un enfoque sin pantalla para enseñar innovación y pensamiento de diseño.

Este es un homenaje educativo independiente. No está afiliado a Apple Inc.

Nota de prensa

Para los padres que crecieron jugando con el Newton MessagePad o deseando el G4 Cube, explicar la magia de la historia de Apple a un niño de la generación de iPad puede ser difícil. Gabriele Gobbo, un veterano de la comunidad italiana de Apple, tiene la solución: apagar las pantallas y romper los lápices de colores.

Gobbo, que fundó Italiamac en 1996 y lo convirtió en una comunidad de 100.000 miembros, anuncia el lanzamiento en inglés mundial de «The Adventures of Cupertino: A Read & Color Tribute to Apple’s Story«.

Ya es el favorito de los fans en Italia, donde se clasificó como el libro #2 más dotado en Biografías científicas y entró en la lista de los 20 más vendidos en Invenciones para niños en Amazon.it, este libro de 74 páginas no es un libro de texto. Es un viaje nostálgico y dibujado a mano diseñado para cerrar la brecha entre los «sornílogistas» (niños que consumen contenido pasivamente) y el espíritu activo de la revolución informática original.

Nostalgia Unplugged: Los «cortes profundos» están incluidos

Mientras que la mayoría de los libros infantiles se detienen en el iPhone, Las aventuras de Cupertino fue escrito por un verdadero entusiasta para otros entusiastas. El libro presenta 13 hitos históricos, elegidos explícitamente para iniciar la conversación entre padres e hijos sobre tanto los triunfos como sobre los «fallosos gloriosos».

«Quería ir más allá de los golpes», dice Gobbo. «Claro, tenemos el iPhone. Pero para entender a Apple, tienes que entender los experimentos. Es por eso que puedes colorear la consola Pippin, la Newton y el G4 Cube. Se trata de mostrar a los niños que la innovación es un proceso desordenado y hermoso».

Lo más destacado del libro:

Los orígenes: Desde la manzana de madera I (1976) hasta la cara amigable del Macintosh original

Los clásicos «cultos»: apariciones raras del Apple Pippin (1996), el G4 Cube (2000) y el Newton MessagePad (1993)

La era moderna: la rueda de clic del iPod, el iMac G4 tipo lámpara y la revolución del iPhone

Páginas adicionales: una búsqueda ligera de palabras, crucigramas e indicaciones creativas como «Dibuja tu propio dispositivo» para mantener a los niños comprometidos después de que terminen de colorear

Una herramienta contra el «sonambulismo digital»

El proyecto refleja la misión más amplia de Gobbo como vicepresidente del Festival de Seguridad Digital (ganador del Premio GoBeyond 2025) y ganador del Premio Digital MCC «Golden Communicator» 2023: ayudar a las familias a pasar del consumo pasivo de pantalla al compromiso activo.

«Escribí este libro con la misma mentalidad que uso en las aulas universitarias», explica Gobbo. «Quería crear una herramienta que explicara la magia de la innovación sin la distracción de una pantalla. Se trata de entender la máquina, no solo de mirarla fijamente».

Disponibilidad

The Adventures of Cupertino: A Read & Color Tribute to Apple’s Story (74 páginas, 8,25 x 8,25 pulgadas, rústica) ya está disponible en Amazon en todo el mundo.

Enlace de Amazon (libro en inglés) 8,95€

Acerca del autor

Gabriele Gobbo es una galardonada comunicadora digital, educadora y presentadora de televisión con más de 30 años de experiencia. Fundó Italiamac (est. 1996), la principal comunidad de usuarios de Apple de Italia. Como vicepresidente del Festival de Seguridad Digital (Premio GoBeyond 2025), enseña conciencia digital en universidades y escuelas. Ganador del premio MCC Digital «Golden Communicator» de 2023, Gobbo desafía el mito de los «nativos digitales», argumentando que los niños necesitan orientación para evitar convertirse en «sonámbulos digitales». Esta filosofía inspiró The Adventures of Cupertino: una herramienta para estimular la creatividad activa en lugar del consumo pasivo.

Descargo de responsabilidad: Este es un homenaje educativo independiente y no oficial. No está afiliado, autorizado, patrocinado o aprobado por Apple Inc.