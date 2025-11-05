Tres aplicaciones de Apple se actualizan a Liquid Glass

Lo sé, esto casi como las noticias de Emojis. ¿A quién le importa? Pero qué quieres, esto es Faq-Mac… y nos hacemos eco.
Apple ha actualizado tres de sus aplicaciones para iOS 26, iPadOS 26 y macOS Tahoe, introduciendo nuevos iconos compatibles con Liquid Glass para GarageBand, Photomator y Pixelmator Pro en todas sus plataformas.
GarageBand para iPhone y iPad tiene un icono revisado con una guitarra de aspecto realista en lugar del icono de guitarra de neón con silueta que Apple usaba anteriormente. Apple utiliza este mismo icono para el Mac, pero curiosamente, la aplicación GarageBand para Mac aún no se ha actualizado.
Apple compró Pixelmator, Pixelmator Pro y Photomator en noviembre de 2024, y algunas de esas aplicaciones también se han actualizado. Photomator para Mac, iPhone y iPad tiene una actualización con un nuevo icono. El icono en realidad se ve igual en iPhone y iPad, pero en Mac, ya no tiene el diseño con borde en macOS Tahoe.
Pues ya lo sabes, ya puedes seguir con tu vida. Perdón
